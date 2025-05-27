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Haberler Galeri MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, memur, polis ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem maaş tablosu
Giriş Tarihi: 27.05.2025 16:27 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 17:04

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, memur, polis ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem maaş tablosu

Memur maaşı Temmuz 2025 için geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi yılın ikinci yarısında maaşlarına yansıyacak zam için enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Memur zammı Ocak 2025'te yüzde 11,54 olarak açıklandı. Yılın ilk 4 ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisi için maaş zammı netleşti. Piyasa Katılımcılar Anketinde yer alan TÜFE verilerine göre mayıs haziran ayları için yeni tahminler de ortaya çıktı. Öğretmen, polis, avukat ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte yeni hesap…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, memur, polis ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem maaş tablosu

Memur maaş tablosu Piyasa Katılımcıları Anketi'nde açıklanan enflasyon verilerine göre yeniden şekillendi. Temmuz ayında haziran ayı enflasyonun ortaya çıkmasıyla milyonların cebine girecek maaş belli olacak. 4 aylık enflasyon farkı açıklanırken 6 aylık enflasyon farkına göre memur zammı tablosu ortaya çıktı. En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, memur, polis ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem maaş tablosu

MAYIS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisan ayı enflasyon verileri beklentilere paralel olarak yüzde 3 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 37 oldu. Mayıs ayına ilişki yılın 5.enflasyonu 3 Haziran Salı günü belli olacak. Mayıs ayı aylık enflasyon tahmini yüzde 2,2 olurken haziran ayı tahmini yüzde 1,70 oldu.

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MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, memur, polis ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem maaş tablosu

Açıklanan rakamlar ve tahminlere göre 6 aylık enflasyon

Ocak: %5,03
Şubat: %2,27
Mart: %2,46
Nisan: %3
Mayıs: %2,2
Haziran: %1,70

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, memur, polis ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem maaş tablosu

MEMUR ZAMMI İÇİN 4 AYLIK VERİ BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklisi ocak ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yüzde 11,54 zam aldı. Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, memur, polis ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem maaş tablosu
Nisan ayı enflasyon verileri ile 4 aylık fark belli olurken maaş zamları için ortaya çıkan tablo şöyle:
Toplam enflasyon: Yüzde 13,36
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 12,29
7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
Toplam kümülatif zam: Yüzde 12,3
MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, memur, polis ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem maaş tablosu

Şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur maaşı tablosu

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, memur, polis ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem maaş tablosu
MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, memur, polis ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem maaş tablosu

MEMUR MAAŞI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde mayıs ve haziran ayları için tahminler de açıklandı. Mayıs ayı enflasyon tahmini yüzde 2,2 haziranda ise yüzde 1,70 oldu.

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, memur, polis ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem maaş tablosu
Piyasa Katılımcıları Anketi tahminlerine göre maaş zamları için ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Gerçek maaş zammı oranları temmuz ayında haziran enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanmasıyla belli olacak.
Toplam enflasyon: Yüzde 17,82
Oluşacak enflasyon farkı: Yüzde 11.16
7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
Toplam kümülatif zam: Yüzde 16,72
MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, memur, polis ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem maaş tablosu
MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, memur, polis ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem maaş tablosu