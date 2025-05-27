Giriş Tarihi: 27.05.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
17:04
MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, memur, polis ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem maaş tablosu
Memur maaşı Temmuz 2025 için geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi yılın ikinci yarısında maaşlarına yansıyacak zam için enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Memur zammı Ocak 2025'te yüzde 11,54 olarak açıklandı. Yılın ilk 4 ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisi için maaş zammı netleşti. Piyasa Katılımcılar Anketinde yer alan TÜFE verilerine göre mayıs haziran ayları için yeni tahminler de ortaya çıktı. Öğretmen, polis, avukat ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte yeni hesap…