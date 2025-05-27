MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, memur, polis ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem maaş tablosu

MEMUR ZAMMI İÇİN 4 AYLIK VERİ BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklisi ocak ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yüzde 11,54 zam aldı. Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.