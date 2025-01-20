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Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 09:56

Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek mi? Ekonomist Ertuğral 'Öngörülebilirlik ufku uzadı' diyerek açıkladı

Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı, 23 Ocak Perşembe günü saatler 14.00'ı gösterdiğinde açıklanacak. Aralık ayında Şubat 2023'ten beri ilk kez faiz indirimine giden TCMB, politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 50'den yüzde 47,50 seviyesine çekti. Peki faiz indirimlerinin devamı gelecek mi? Hanehalkı enflasyon beklentilerinde başlayan iyileşme ile gıda ve hizmet enflasyonundaki yavaşlamanın faiz kararı üzerinde etkisi nasıl olacak? İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Muğan Ertuğral, "Öngörülebilirlik ufku uzadı" diyerek merak edilenleri Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

SÜMEYYE TUNCER
Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek mi? Ekonomist Ertuğral ’Öngörülebilirlik ufku uzadı’ diyerek açıkladı

Haftanın önemli ekonomi başlıklarından biri 23 Ocak'ta açıklanacak olan Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı. Aralık ayında politika faizini 250 baz puan düşüren TCMB'nin yılın ilk ayında nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Muğan Ertuğral, konuya ilişkin Sabah.com.tr'ye dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek mi? Ekonomist Ertuğral ’Öngörülebilirlik ufku uzadı’ diyerek açıkladı

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDECEK Mİ?

Merkez Bankası, Aralık ayında 8 ay boyunca sabit tuttuğu politika faizini, genel piyasa beklentisine uyumlu şekilde 250 baz puan indirerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye çekerek faiz indirimi döngüsünü başlattı. Toplantı sayısını 12'den 8'e indirme kararı da alan TCMB, ilk toplantısını 23 Ocak'ta, ikincisi toplantısını ise 6 Mart'ta yapacak. Peki Merkez Bankası 23 Ocak'taki toplantısında ne tür bir karar alacak? Toplantı sayısının azaltılması ne anlama geliyor? Konuya ilişkin Sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Muğan Ertuğral, enflasyon dinamiklerinin önemine vurgu yaparak, TÜFE'nin Ocak ayında mevsimsel etkilerle yüksek gelebileceğini, bu durumda da TCMB'nin faiz indiriminde daha temkinli olabileceğini ifade etti. Ertuğral, 250 baz puanlık bir indirim olması durumunda ise piyasaların buna olumsuz bir tepki vermeyeceğini söyledi.

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Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek mi? Ekonomist Ertuğral ’Öngörülebilirlik ufku uzadı’ diyerek açıkladı

"500 BAZ PUANIN ÜZERİNDEKİ HER İNDİRİM KAYGI OLUŞTURACAKTIR"

500 baz puan üzerindeki her indiriminin kaygı oluşturacağına dikkat çeken Doç. Dr. Ertuğral, "Reel kesim, tüketici kesimi ve piyasa katılımcıları anketleri enflasyon beklentilerinde önemli iyileşmelere işaret etmektedir. Ancak, bunun Ocak ayında kayda değer bir faiz indirimine yol açmasını beklemek çok gerçekçi değildir." dedi.

Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek mi? Ekonomist Ertuğral ’Öngörülebilirlik ufku uzadı’ diyerek açıkladı

'TCMB'NİN ILIMLI BİR FAİZ İNDİRİMİ YAPMASI OLASI GÖRÜLÜYOR'

Ertuğral, olası faiz indiriminin boyutu hakkında, "TCMB'nin mevcut enflasyon trendi ve piyasa dinamikleri doğrultusunda ılımlı bir faiz indirimi yapması daha olası görünüyor. Ancak indirimin boyutu; enflasyon beklentileri ve global risk iştahına bağlı olarak sınırlı tutulabilir. Öte yandan, enflasyondaki mevsimsel yükselişin beklenenden daha belirgin olması durumunda, TCMB'nin 'bekle-gör' stratejisini benimsemesi de mümkündür." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek mi? Ekonomist Ertuğral ’Öngörülebilirlik ufku uzadı’ diyerek açıkladı

"TOPLANTI SAYISININ DÜŞÜRÜLMESİ PARA POLİTİKASINDA ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK UFKUNUN UZADIĞINA İŞARET EDİYOR"

Merkez Bankası'nın toplantı sayısını 12'den 8'e düşürmesinin majör merkez bankalarındaki karara paralel olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ertuğral, bu durumun bir yandan para politikasının öngörülebilirlik ufkunun uzadığına, diğer yandan acil toplantılara olan ihtiyacın azaldığına işaret ettiğini söyledi.

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