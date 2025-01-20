Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek mi? Ekonomist Ertuğral ’Öngörülebilirlik ufku uzadı’ diyerek açıkladı

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDECEK Mİ?

Merkez Bankası, Aralık ayında 8 ay boyunca sabit tuttuğu politika faizini, genel piyasa beklentisine uyumlu şekilde 250 baz puan indirerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye çekerek faiz indirimi döngüsünü başlattı. Toplantı sayısını 12'den 8'e indirme kararı da alan TCMB, ilk toplantısını 23 Ocak'ta, ikincisi toplantısını ise 6 Mart'ta yapacak. Peki Merkez Bankası 23 Ocak'taki toplantısında ne tür bir karar alacak? Toplantı sayısının azaltılması ne anlama geliyor? Konuya ilişkin Sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Muğan Ertuğral, enflasyon dinamiklerinin önemine vurgu yaparak, TÜFE'nin Ocak ayında mevsimsel etkilerle yüksek gelebileceğini, bu durumda da TCMB'nin faiz indiriminde daha temkinli olabileceğini ifade etti. Ertuğral, 250 baz puanlık bir indirim olması durumunda ise piyasaların buna olumsuz bir tepki vermeyeceğini söyledi.