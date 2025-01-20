Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
09:56
Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek mi? Ekonomist Ertuğral 'Öngörülebilirlik ufku uzadı' diyerek açıkladı
Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı, 23 Ocak Perşembe günü saatler 14.00'ı gösterdiğinde açıklanacak. Aralık ayında Şubat 2023'ten beri ilk kez faiz indirimine giden TCMB, politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 50'den yüzde 47,50 seviyesine çekti. Peki faiz indirimlerinin devamı gelecek mi? Hanehalkı enflasyon beklentilerinde başlayan iyileşme ile gıda ve hizmet enflasyonundaki yavaşlamanın faiz kararı üzerinde etkisi nasıl olacak? İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Muğan Ertuğral, "Öngörülebilirlik ufku uzadı" diyerek merak edilenleri Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.