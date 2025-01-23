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Haberler Galeri MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! TCMB gevşeme döngüsüne devam etti
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:00 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:16

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! TCMB gevşeme döngüsüne devam etti

Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. TCMB, yılın ilk PPK toplantısında gevşeme döngüsüne devam etme kararı aldı. Böylece politika faizi 250 baz puan daha düşürülerek yüzde 47,50'den yüzde 45 seviyesine çekildi. Peki PPK metninde ne tür mesajlar yer aldı. İşte detaylar…

SÜMEYYE TUNCER
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! TCMB gevşeme döngüsüne devam etti

Son dakika haberleri: Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası politika faizini genel piyasa beklentisine uyumlu şekilde ikinci kez indirerek 250 baz puan düşürdü. Peki faiz indirimlerinin devamı gelecek mi? İşte PPK metninde yer alan mesajlar…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! TCMB gevşeme döngüsüne devam etti

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ 2. KEZ İNDİRDİ

Merkez Bankası, faiz indirimi döngüsünü Ocak ayında sürdürdü. Banka, politika faizini 2. kez 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'den yüzde 45 seviyesine çekti. Böylece politika faizi 11 ay önceki seviyesine geri döndü.

Karar metninde değişen yerler kırmızı renkle çıkartılan yerler mavi renkle belirtilmiştir.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! TCMB gevşeme döngüsüne devam etti

Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirilmesine karar vermiştir.

Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır. Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyretmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! TCMB gevşeme döngüsüne devam etti

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, Bu doğrultuda, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! TCMB gevşeme döngüsüne devam etti

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Merkez Bankası faiz kararı hakkındaki beklenti anketlerinde yer alan sonuçlar şu şekilde:

AA: 250 baz puan indirim
Foreks: 250 baz puan indirim
Deutsche Bank: 250 baz puan indirim
Morgan Stanley: 250 baz puan indirim
Societe Generale: 250 baz puan indirim
Piyasa Katılımcıları Anketi: 250 baz puan indirim

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