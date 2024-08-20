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Haberler Galeri MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Yılın 8. faiz kararı belli olacak! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:24

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Yılın 8. faiz kararı belli olacak! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Son dakika haberi: Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor. Fatih Karahan başkanlığında yapılacak PPK toplantısı sonrası yılın 8. faiz kararı açıklanacak. Temmuz ayında politika faizi yüzde 50 düzeyinde sabit bırakıldı. Peki Ağustos ayı TCMB faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentileri ne yönde? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Yılın 8. faiz kararı belli olacak! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Son dakika haberi: Piyasaların merakla beklediği Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor. Faiz oranı Temmuz ayında yüzde 50 düzeyinde sabit bırakıldı. Peki Ağustos ayı TCMB faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde? İşte Merkez Bankası faiz kararı için öncü veriler ve tüm merak edilenler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Yılın 8. faiz kararı belli olacak! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'da belli olacak. Fatih Karahan başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında yayımlanacak karar metnindeki mesajlar ise gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında olacak. Peki TCMB faiz kararı için öncü olan enflasyon, işsizlik ve sanayi üretimi gibi ekonomik verilerde son durum ne? Ekonomistlerin beklentileriyle birlikte tüm merak edilenler yanıt buldu.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Yılın 8. faiz kararı belli olacak! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

TEMMUZ AYI TCMB FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Temmuz ayında politika faizini yüzde 50 düzeyinde sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Yılın 8. faiz kararı belli olacak! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ağustos ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Yılın 8. faiz kararı belli olacak! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

YILLIK ENFLASYON GERİLEDİ

Temmuzda enflasyon aylık yüzde 3,23 oranında artarken yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 9,82 puan azalarak yüzde 61,78 düzeyinde gerçekleşti.

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