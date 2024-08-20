MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Yılın 8. faiz kararı belli olacak! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'da belli olacak. Fatih Karahan başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında yayımlanacak karar metnindeki mesajlar ise gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında olacak. Peki TCMB faiz kararı için öncü olan enflasyon, işsizlik ve sanayi üretimi gibi ekonomik verilerde son durum ne? Ekonomistlerin beklentileriyle birlikte tüm merak edilenler yanıt buldu.