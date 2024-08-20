Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
11:24
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Yılın 8. faiz kararı belli olacak! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Son dakika haberi: Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor. Fatih Karahan başkanlığında yapılacak PPK toplantısı sonrası yılın 8. faiz kararı açıklanacak. Temmuz ayında politika faizi yüzde 50 düzeyinde sabit bırakıldı. Peki Ağustos ayı TCMB faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentileri ne yönde? İşte detaylar...