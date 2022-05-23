Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararına az bir süre kaldı. İç piyasaları derinden etkileyen bu kararın ne olacağı merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak ve toplantı sonrası karar açıklanacak. Ocak ayından itibaren faizler sabit tutulmaktadır. Yüzde 14'lük faiz oranı için vatandaşlar "Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde" sorusunu yöneltiyor. TCMB Türk lirasını destekleyen politikalara devam etme eğiliminde. Peki, 2022 Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak? İşte detaylar…