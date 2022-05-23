Giriş Tarihi: 23.05.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 11:22

2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı ne olur, faiz beklentisi ne yönde? TCMB PPK toplantı tarihleri 2022

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararına az bir süre kaldı. İç piyasaları derinden etkileyen bu kararın ne olacağı merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak ve toplantı sonrası karar açıklanacak. Ocak ayından itibaren faizler sabit tutulmaktadır. Yüzde 14'lük faiz oranı için vatandaşlar "Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde" sorusunu yöneltiyor. TCMB Türk lirasını destekleyen politikalara devam etme eğiliminde. Peki, 2022 Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak? İşte detaylar…