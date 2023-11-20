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Haberler Galeri MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA: Mevduat faizleri rekor seviyeye ulaştı! Bankalar listelerini güncelledi
Giriş Tarihi: 20.11.2023 14:57 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 15:01

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA: Mevduat faizleri rekor seviyeye ulaştı! Bankalar listelerini güncelledi

Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri mevduat hesapları. Bankaların mevduat faiz oranları listesini tek tek güncellemesiyle yeni oranlar tüm dikkatleri üzerine çekti. Faiz oranları son 6,5 ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla rekor seviyelere ulaştı. Yüzde 45 oranına kadar yükselen mevduat faizleri bu alanda talebi artırdı. Aylık getiride en yüksek payı almak isteyen vatandaşlar banka banka mevduat faizi hesaplaması için araştırmaya girdi. İşte mevduat faiz oranları güncel listesine ilişkin tüm detaylar...

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA: Mevduat faizleri rekor seviyeye ulaştı! Bankalar listelerini güncelledi

Mevduat hesapları, tasarruflarını artırmak isteyen vatandaşlar için öne çıkan yatırım araçları arasında yer alıyor. Bu kapsamda mevduat faiz oranları en çok merak edilenler arasında öne çıktı. Bankalar ise güncel mevduat faizleri listelerini paylaştı.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA: Mevduat faizleri rekor seviyeye ulaştı! Bankalar listelerini güncelledi

FAİZLER YÜZDE 45'E KADAR YÜKSELDİ

Türk Lirası mevduat hesaplarının payı yüzde 38,5'e yükseldi. Mevduat faizlerinin 45'e kadar yükselmesi bu alanda talebi artırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk Lirası mevduat hesaplarının payı yüzde 38,5'e yükseldi.

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MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA: Mevduat faizleri rekor seviyeye ulaştı! Bankalar listelerini güncelledi

Politika faizinde gerçekleşen artışlar ve sadeleşme adımlarıyla birlikte Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 38,55'e yükselerek 6,5 ayın zirvesine çıktı.

İşte banka banka faiz oranları...

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA: Mevduat faizleri rekor seviyeye ulaştı! Bankalar listelerini güncelledi

ODEA

Faiz oranı: Yüzde 45

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA: Mevduat faizleri rekor seviyeye ulaştı! Bankalar listelerini güncelledi

ALTERNATİFBANK

Faiz oranı: Yüzde 44

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