Giriş Tarihi: 20.11.2023 14:57 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 15:01

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA: Mevduat faizleri rekor seviyeye ulaştı! Bankalar listelerini güncelledi

Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri mevduat hesapları. Bankaların mevduat faiz oranları listesini tek tek güncellemesiyle yeni oranlar tüm dikkatleri üzerine çekti. Faiz oranları son 6,5 ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla rekor seviyelere ulaştı. Yüzde 45 oranına kadar yükselen mevduat faizleri bu alanda talebi artırdı. Aylık getiride en yüksek payı almak isteyen vatandaşlar banka banka mevduat faizi hesaplaması için araştırmaya girdi. İşte mevduat faiz oranları güncel listesine ilişkin tüm detaylar...