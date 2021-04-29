Milli Savaş Uçağı ile ilgili önemli açıklama: Dünya bizi takip etmeye başlayacak...

MİLLİ MUHARİP UÇAK AÇIKLAMASI
Varank, Türkiye'de Milli Muharip Uçak Projesi'nin yürütüldüğünü ve buna yönelik çalışmaların büyük gayretle sürdürdüğünü söyledi.
Geleceğin teknolojilerinin önemine işaret eden Varank, şu değerlendirmede bulundu:
"DÜNYA BİZİ TAKİP EDECEK"
"Dünya artık otonom, insansız uçaklara doğru gidiyor. İnsansız savaş uçağı, savaşan İHA konseptini biz Türkiye'de geliştirmek istiyoruz. Bu projeyi Baykar ile başlatmış olduk, onların kendilerine koyduğu hedefler var. Belki bundan 5-10 yıl sonra 5'inci nesil savaş uçaklarının artık kullanışlı olmadığını, insansız sistemlere dünyanın dönmesi gerektiğini konuşacağız, bütün dünya bizi takip etmeye başlayacak."