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Haberler Galeri Milli Savaş Uçağı ile ilgili önemli açıklama: Dünya bizi takip etmeye başlayacak...
Giriş Tarihi: 29.04.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 09:40

ile ilgili önemli açıklama: Dünya bizi takip etmeye başlayacak...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Projesi hakkında açıklamalar yaptı. Bakan Varank, "Dünya artık otonom, insansız uçaklara doğru gidiyor. İnsansız savaş uçağı, savaşan İHA konseptini biz Türkiye'de geliştirmek istiyoruz. Hem kendi Muharip Uçak Projemizi devam ettireceğiz, bunun yanında alternatif savaşan İHA projeleriyle de dünyaya yeni bir vizyon koyacağız." dedi.

AA
Milli Savaş Uçağı ile ilgili önemli açıklama: Dünya bizi takip etmeye başlayacak...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , dünyanın artık otonom, insansız uçaklara doğru gittiğini belirterek, "İnsansız savaş uçağı, savaşan İHA konseptini biz Türkiye'de geliştirmek istiyoruz." dedi.

Milli Savaş Uçağı ile ilgili önemli açıklama: Dünya bizi takip etmeye başlayacak...

F-35'lerin önemli kabiliyetleri bulunduğunu ancak çok pahalı bir uçak olduğunu ifade eden Varank, "Bunun sadece alıcısı değil, F-35 Programı'nın bir ortağıydık. Motor parçaları da dahil olmak üzere bine yakın parçasını Türkiye üretiyordu. Hukuki olarak bir boşluğa düşmemek için kendi taahhütlerimizi son güne kadar yerine getirdik." dedi.

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Milli Savaş Uçağı ile ilgili önemli açıklama: Dünya bizi takip etmeye başlayacak...

Bakan Varank, "Tek üretici olduğumuz parçalar vardı. Programdan çıkmamızla birlikte uçağın maliyetlerinde bir artış oldu, yeni tedarikçiler bulmak zorunda kaldılar." diye konuştu.

Milli Savaş Uçağı ile ilgili önemli açıklama: Dünya bizi takip etmeye başlayacak...

MİLLİ MUHARİP UÇAK AÇIKLAMASI

Varank, Türkiye'de Projesi'nin yürütüldüğünü ve buna yönelik çalışmaların büyük gayretle sürdürdüğünü söyledi.

Geleceğin teknolojilerinin önemine işaret eden Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"DÜNYA BİZİ TAKİP EDECEK"

"Dünya artık otonom, insansız uçaklara doğru gidiyor. İnsansız savaş uçağı, savaşan İHA konseptini biz Türkiye'de geliştirmek istiyoruz. Bu projeyi Baykar ile başlatmış olduk, onların kendilerine koyduğu hedefler var. Belki bundan 5-10 yıl sonra 5'inci nesil savaş uçaklarının artık kullanışlı olmadığını, insansız sistemlere dünyanın dönmesi gerektiğini konuşacağız, bütün dünya bizi takip etmeye başlayacak."

Milli Savaş Uçağı ile ilgili önemli açıklama: Dünya bizi takip etmeye başlayacak...

Biz yaptığımız bütün işlerde mutlaka geleceği hedeflemeliyiz. Zaten F-35 Programı ile üretim tesislerimiz önemli kabiliyetler elde etti. Hem kendi Muharip Uçak Projemizi devam ettireceğiz, bunun yanında alternatif savaşan İHA projeleriyle de dünyaya yeni bir vizyon koyacağız."

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