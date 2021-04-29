Milli Savaş Uçağı ile ilgili önemli açıklama: Dünya bizi takip etmeye başlayacak...

F-35'lerin önemli kabiliyetleri bulunduğunu ancak çok pahalı bir uçak olduğunu ifade eden Varank, "Bunun sadece alıcısı değil, F-35 Programı'nın bir ortağıydık. Motor parçaları da dahil olmak üzere bine yakın parçasını Türkiye üretiyordu. Hukuki olarak bir boşluğa düşmemek için kendi taahhütlerimizi son güne kadar yerine getirdik." dedi.