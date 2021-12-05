Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Milli Savaş Uçağı'ndan yeni haber: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu
Giriş Tarihi: 05.12.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 12:58

Milli Savaş Uçağı'ndan yeni haber: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin mega projelerindeki son gelişmeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İsmail Demir, Milli Savaş Uçağı, SİPER projesi, HÜRKUŞ, SİHA ve TCG Anadolu'daki son gelişmeleri de paylaştı.

BETÜL USTA
Milli Savaş Uçağı’ndan yeni haber: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) ile savunma sanayinin potansiyel olarak işbirliği oluşturabilecek alanlardan birisi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin geldiği konum ve seviye onların ilgisini çektiğini biliyoruz. İlişkilerin yüksek olmadığı dönemde bile temas vardı. İlişkilerin yoluna girdiğinde bu temaların daha iyi olacağını belirtmek isterim" dedi.

Milli Savaş Uçağı’ndan yeni haber: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu

Demir, ABD'nin Hindistan'ın S-400 almasının CAATSA yaptırımlarına tabi olmayacağı değerlendirmelerine ilişkin de, "ABD'nin tavrı net şekilde turnusol kağıdı oldu" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Savaş Uçağı’ndan yeni haber: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI 2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK

Savunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Demir, Rusya ile görüşmelerde çok sayıda işbirliği kalemi olduğuna değindi.

Milli Savaş Uçağı’ndan yeni haber: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu

İsmail Demir, "Bunlar Milli Muharip Uçak(MMU) ile ilgili bazı konuları da içeriyor. MMU 2023'te hangardan çıkacağı için seçtiğimiz bir motor tipi var." dedi.

Milli Savaş Uçağı’ndan yeni haber: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu

Demir, "Belirli sistemler var ama zaman geçtikçe bazı sistemlerin değiştirilerek, geliştirilerek yenilenmesi veya yerlileştirilmesi de gibi bir süreç olacak. Bu süreçte yerlileştirilecek sistemlerle ilgili Rusya tarafıyla görüşmeler olabilir" diye konuştu.

SON DAKİKA