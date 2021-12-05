Milli Savaş Uçağı’ndan yeni haber: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) ile savunma sanayinin potansiyel olarak işbirliği oluşturabilecek alanlardan birisi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin geldiği konum ve seviye onların ilgisini çektiğini biliyoruz. İlişkilerin yüksek olmadığı dönemde bile temas vardı. İlişkilerin yoluna girdiğinde bu temaların daha iyi olacağını belirtmek isterim" dedi.