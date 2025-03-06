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Haberler Galeri Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İş yerinde 'Mobbing' Resmi Gazete'de: Genelge yayımlandı, işte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.03.2025 08:47 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 08:47

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İş yerinde 'Mobbing' Resmi Gazete'de: Genelge yayımlandı, işte detaylar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş çıkmalara kadar yol açan mobbing için yeni genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışanın şahısına kötü muamele ve yalnız bırakma gibi davranışlarla kendini gösteren psikolojik şiddet olarak tanımlanabilecek mobbingle mücadele için gerekli adımların atılacağı ifade edildi. İşte detaylar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İş yerinde ’Mobbing’ Resmi Gazete’de: Genelge yayımlandı, işte detaylar...

Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan genelge 7 maddeden oluşuyor. Açıklamada "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu"nun yeniden yapılandırıldığı bilgisi verilirken iş yerlerinde soruşturma yürütülürken, çalışanların özel hayatlarının korunması için hassas davranılması gerektiğini de ifade edildi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İş yerinde ’Mobbing’ Resmi Gazete’de: Genelge yayımlandı, işte detaylar...

Genelde şu ifadeler kullanıldı:

MOBBİNG GENELGESİ YAYIMLANDI

Çalışanların motivasyonunun artırılması, hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, sağlıklı, güvenli ve barışçıl bir çalışma ortamının oluşturulması, kapsayıcı ve sürdürülebilir İstihdamın sağlanması İle toplumsal refahın artırılması amacıyla; çalışanların İş yerlerinde kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedeIenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi elzemdir.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İş yerinde ’Mobbing’ Resmi Gazete’de: Genelge yayımlandı, işte detaylar...

Bu kapsamda iş yerlerinde psikolojik tacize maruz kalan tüm çalışanlar ilgili mevzuatında yer alan usullere göre çalıştıkları kurum ya da kuruluşa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi (ALO 170) aracılığıyla veya doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ya da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurularını iletebilecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İş yerinde ’Mobbing’ Resmi Gazete’de: Genelge yayımlandı, işte detaylar...

ÜLKE ÇAPINDA POLİTİKALAR BELİRLENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu (Kurul) yeniden teşekkül ettirilmiş olup Adalet Bakanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Kurul tarafından belirlenecek ve psikolojik taciz konusunda faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluşlar ile alanında uzman ve akademisyenlerin katılımıyla toplanacaktır.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İş yerinde ’Mobbing’ Resmi Gazete’de: Genelge yayımlandı, işte detaylar...

Kurul iş yerlerinde psikolojik tacizle mücadeleye yönelik olarak ülke çapında politikaların belirlenmesine katkı sağlama, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etme, araştırma ve inceleme yapma veya yaptırma, rapor, rehber ve bilgilendirme dokümanları hazırlama ile kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarını yürütecektir. Kurulun çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek olup sekretarya hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecektir. İşveren, yönetici ve tüm çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek temel hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına gelen her türlü eylem ve davranıştan kaçınacaklardır.