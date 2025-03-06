Giriş Tarihi: 06.03.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
08:47
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İş yerinde 'Mobbing' Resmi Gazete'de: Genelge yayımlandı, işte detaylar...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş çıkmalara kadar yol açan mobbing için yeni genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışanın şahısına kötü muamele ve yalnız bırakma gibi davranışlarla kendini gösteren psikolojik şiddet olarak tanımlanabilecek mobbingle mücadele için gerekli adımların atılacağı ifade edildi. İşte detaylar...