Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kamuda yeni dönem başlıyor...

Program süresince, vergi alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyecek.
PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME GELİYOR
KİT'ler, verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak şekilde yeniden yapılandırılacak.
Kamu-özel iş birliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği, verimliliği, ekonomikliği ve bütünlüğü sağlayacak çerçeve bir düzenleme yapılacak. Bu kapsamda KÖİ projeleri, kamu yükümlülükleri ve bütçe dengeleri dikkate alınarak planlanacak ve yürütülecek, söz konusu projelerde maliyet etkinliği göz önünde tutulacak.