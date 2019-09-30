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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kamuda yeni dönem başlıyor...

Hükümet, açıkladığı çerçevesinde kamu maliyesinde gelir performansının yükseltilmesi için teşvik ve destek sistemini sadeleştirecek, performans esaslı bütçelemeyi hayata geçirecek. Program süresince, vergi alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyecek. Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak.

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 30.09.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 16:16
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kamuda yeni dönem başlıyor...

Türkiye'nin ekonomide gelecek 3 yıllık yol haritası niteliğindeki (YEP) çerçevesinde kamu maliyesinde gelir performansının yükseltilmesi için teşvik ve destek sistemi sadeleştirilecek, performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kamuda yeni dönem başlıyor...

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 2020-2022 YEP'i kapsamında mali disipline kararlılıkla devam edilerek, kaynakların verimli kullanılmasını ve belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikler gerçekleştirilecek.

Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları ile vergi tahsilatında etkinliğin artırılması ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılması hedefleniyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kamuda yeni dönem başlıyor...

Program döneminde bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 3'ün altında kalması, faiz dışı dengenin GSYH'ye oranının ise dönem sonunda yüzde 0,3 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Kamu maliyesine ilişkin belirlenen politika ve tedbirler kapsamında, sadeleştirilecek teşvik ve destek sistemi mükerrerliği önleyici yapıda kurgulanacak, yapılacak etki analizleri çerçevesinde etkin olmayanlar kaldırılacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kamuda yeni dönem başlıyor...

Teşvik ve desteklerde etkinliği sağlamak amacıyla kapsamlı analize imkan veren, bütüncül ve kaliteli veri sağlayan Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi hayata geçirilecek.

Vergide adaleti pekiştirmek amacıyla etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kademeli kaldırılarak vergi tabanı genişletilecek ve vergi mevzuatı sadeleştirilecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kamuda yeni dönem başlıyor...

Program süresince, vergi alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyecek.

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME GELİYOR

KİT'ler, verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak şekilde yeniden yapılandırılacak.

Kamu-özel iş birliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği, verimliliği, ekonomikliği ve bütünlüğü sağlayacak çerçeve bir düzenleme yapılacak. Bu kapsamda KÖİ projeleri, kamu yükümlülükleri ve bütçe dengeleri dikkate alınarak planlanacak ve yürütülecek, söz konusu projelerde maliyet etkinliği göz önünde tutulacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kamuda yeni dönem başlıyor...

Kamu kaynaklarının etkin kullanımını kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracak program bazlı performans esaslı bütçelemeye geçilecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kamuda yeni dönem başlıyor...

Mali açıdan sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu maliyesine yükü azaltmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini güçlendirici politikalar sosyal adalet gözetilerek uygulanacak. Sosyal yardımların etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla başta yerel yönetimler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşım altyapısı tamamlanacak.

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