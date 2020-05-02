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Milyonlarca vatandaşa yeni maaş! Emekli ve maaşları ne kadar olacak?

Coronavirüsle mücadele kapsamında birçok ekonomik tedbir paketi açıklandı. Emekli maaşları arttırıldı. Bunun yanında birçok sosyal yardımlar verilmeye devam ediliyor. Temmuz ayında ise 6 aylık açıklanacak. Enflasyon zammı da maaşlara yansıyarak maaşlarda olacak. Başta maaş katsayısı artacak. SSK, Bağkur emeklisi olanlar, engelli ve çocuk sahibi olanların gelirlerinde de artışlar olacak? Peki ne kadar artış olacak işte tahmini oranı...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 10:42
Milyonlarca vatandaşa yeni maaş! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Temmuz ayı yaklaşırken merak bir konu da açıklanacak olan 6 aylık oranı. Açıklanacak olan enflasyon oranı maaşlara yapılacak olan zammı da belirleyecek. Başta vatandaşlar olmak üzere milyonlarca vatandaşın maaşına ek yapılacak. Yapılan tahminlere göre memurlara yüzde 4 zam, ayrıca ilk 6 ayda enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinin 6 aylık enflasyon sonucu yüzde 4.4 olarak ortaya çıkıyor. Takvim'in bir haberine göre yapılacak olan zam oranı sonrası tahmini gelirler şu şekilde;

Milyonlarca vatandaşa yeni maaş! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

MEMURA EN AZ 3.671 TL: Aile yardımı hariç en düşük maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 671 liraya yükselecek.

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Milyonlarca vatandaşa yeni maaş! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

2 ÇOCUKLUYA 500 TL: Eş yardımı 346,61, çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 76,25, üstü için 38,13 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan 500,11 lira alacak.

Milyonlarca vatandaşa yeni maaş! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

EMEKLİYE 2.778 TL: En düşük emeklisi aylığı 2 bin 661 lira 34 kuruştan 117,1 lira artışla 2 bin 778 lira 44 kuruşa çıkacak.

Milyonlarca vatandaşa yeni maaş! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

DOKTORA 2.592 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 592, uzman olmayanlarda bin 982 liraya ulaşacak.

Milyonlarca vatandaşa yeni maaş! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

AŞLIYA 702 TL: 65 yaş aylığı halen 672,81 lira seviyesinde bulunurken, 702,41 liraya çıkacak.

Milyonlarca vatandaşa yeni maaş! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

ENGELLİYE 560-841 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 537,08 liradan 560,71 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 805,62 liradan 841,07 liraya yükselecek.

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