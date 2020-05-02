Milyonlarca vatandaşa yeni maaş! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Temmuz ayı yaklaşırken merak bir konu da açıklanacak olan 6 aylık enflasyon oranı. Açıklanacak olan enflasyon oranı maaşlara yapılacak olan zammı da belirleyecek. Başta memur vatandaşlar olmak üzere milyonlarca vatandaşın maaşına ek zam yapılacak. Yapılan tahminlere göre memurlara yüzde 4 zam, ayrıca ilk 6 ayda enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinin 6 aylık enflasyon sonucu yüzde 4.4 olarak ortaya çıkıyor. Takvim'in bir haberine göre yapılacak olan zam oranı sonrası tahmini gelirler şu şekilde;