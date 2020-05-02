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Milyonlarca vatandaşa yeni maaş! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Coronavirüsle mücadele kapsamında birçok ekonomik tedbir paketi açıklandı. Emekli maaşları arttırıldı. Bunun yanında birçok sosyal yardımlar verilmeye devam ediliyor. Temmuz ayında ise 6 aylık enflasyon açıklanacak. Enflasyon zammı da maaşlara yansıyarak maaşlarda olacak. Başta memur maaş katsayısı artacak. SSK, Bağkur emeklisi olanlar, engelli ve çocuk sahibi olanların gelirlerinde de artışlar olacak? Peki ne kadar artış olacak işte tahmini zam oranı...
Giriş Tarihi: 02.05.2020
10:35
Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
10:42
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