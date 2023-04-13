MMU yazılımlarla donatılıyor! 3 aşamadan geçerek 3 koldan genişleyecek

Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük savunma sanayii projesi olan Milli Muharip Uçak (MMU), Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi kapsamında yazılım ekiplerinin çalışmaları platformla buluşuyor. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "Konuyla ilgili yoğun bir çalışma temposu 2023 ve sonrasında bizi bekliyor. MMU bütün haşmetiyle ortaya çıktıktan sonra fiziksel yapısının yanı sıra yazılım olarak da çok büyük alt sistemleri, modülleri içerisinde barındıracak" dedi.