MMU yazılımlarla donatılıyor! 3 aşamadan geçerek 3 koldan genişleyecek

"ÖNCEKİ PROJELERİMİZDEKİ TECRÜBEMİZİ MMU'YA AKTARACAĞIZ"

Nacar, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma temposu 2023 ve sonrasında bizi bekliyor. MMU bütün haşmetiyle ortaya çıktıktan sonra fiziksel yapısının yanı sıra yazılım olarak da çok büyük alt sistemleri, modülleri içerisinde barındıracağını biliyoruz. Bu sistemleri gerçekleştirmek üzere HAVELSAN'da 40 yıl boyunca Barış Kartalı, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, Deniz Karakol uçak projeleri için geliştirdiğimiz yazılım altyapıları, buradaki bilgi birikimi ve tecrübeyi MMU'ya aktaracağımız bir döneme giriyoruz.