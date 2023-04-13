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Haberler Galeri MMU yazılımlarla donatılıyor! 3 aşamadan geçerek 3 koldan genişleyecek
Giriş Tarihi: 13.04.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 15:22

MMU yazılımlarla donatılıyor! 3 aşamadan geçerek 3 koldan genişleyecek

Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük savunma sanayii projesi olan Milli Muharip Uçak (MMU), Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi kapsamında yazılım ekiplerinin çalışmaları platformla buluşuyor. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "Konuyla ilgili yoğun bir çalışma temposu 2023 ve sonrasında bizi bekliyor. MMU bütün haşmetiyle ortaya çıktıktan sonra fiziksel yapısının yanı sıra yazılım olarak da çok büyük alt sistemleri, modülleri içerisinde barındıracak" dedi.

MMU yazılımlarla donatılıyor! 3 aşamadan geçerek 3 koldan genişleyecek

Yerli ve milli savunma sanayiinin gözbebeği kurumlarından HAVELSAN, platform ve altyapı çalışmalarında dolu dizgin ilerliyor. Yazılım yoğun çözümleriyle Türk savunma sanayiine katkı veren HAVELSAN, bugüne kadar bu alanda oluşturduğu kabiliyetlerle MMU Programı'nda önemli sorumluluklar üstleniyor.

MMU yazılımlarla donatılıyor! 3 aşamadan geçerek 3 koldan genişleyecek

MMU ÜZERİNDE BİR ÇOK TEKNOLOJİ ALANINDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

HAVELSAN, MMU'ya yönelik imzalanan sözleşmeler kapsamında Eğitim ve Simülasyon Sistemleri, Lojistik Bilgi Sistemi, Yer Görev Planlama Sistemi, İtki Entegrasyonu, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Tehdit Algılama, Platform Siber Güvenliği teknolojileri alanlarında çalışmalar yürütüyor.

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MMU yazılımlarla donatılıyor! 3 aşamadan geçerek 3 koldan genişleyecek

"TÜRKİYE'DE YAPILIYOR OLMASI GURUR VERİCİ"

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, MMU gibi bir platformun Türkiye'de yapılıyor olmasının gurur ve heyecan verici olduğunu söyledi.

MMU yazılımlarla donatılıyor! 3 aşamadan geçerek 3 koldan genişleyecek

SİSTEMLER YAZILIMLA DONATILACAK

Görev, yazılım ve yer destek sistemlerini geliştirmek üzere yavaş yavaş sensörlerin platforma eklenmeye başlayacağını, bunlardan akacak verilerle füzyon yapacaklarını anlatan Nacar, sonunda görev sistemlerinin yazılımlarının kullanıma alınacağını belirtti.

MMU yazılımlarla donatılıyor! 3 aşamadan geçerek 3 koldan genişleyecek

"ÖNCEKİ PROJELERİMİZDEKİ TECRÜBEMİZİ MMU'YA AKTARACAĞIZ"

Nacar, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma temposu 2023 ve sonrasında bizi bekliyor. MMU bütün haşmetiyle ortaya çıktıktan sonra fiziksel yapısının yanı sıra yazılım olarak da çok büyük alt sistemleri, modülleri içerisinde barındıracağını biliyoruz. Bu sistemleri gerçekleştirmek üzere HAVELSAN'da 40 yıl boyunca Barış Kartalı, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, Deniz Karakol uçak projeleri için geliştirdiğimiz yazılım altyapıları, buradaki bilgi birikimi ve tecrübeyi MMU'ya aktaracağımız bir döneme giriyoruz.

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