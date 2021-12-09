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Haberler Galeri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için 2022 indirim oranı belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Giriş Tarihi: 09.12.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 09:51

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için 2022 indirim oranı belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Gelen son dakika haberine göre; Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'de indirim oranı belli oldu. MTV için yüzde 36.2 olan yeniden değerleme oranı yüzde 25'e düşürüldü. Peki yeni MTV indirim kararına göre, hangi araç sahibi 2022 yılında ne kadar MTV ödeyecek? MTV taksit ödeme tarihleri ne zaman? İşte son dakika haberinin detayları!

AJANSLAR
Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV için 2022 indirim oranı belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Son dakika haberi: Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranını yüzde 36.2'den yüzde 25'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile yeni MTV ödeme tutarları da belli oldu. İşte araç sahiplerinin yeni yılda ödeyeceği MTV tutarları...

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV için 2022 indirim oranı belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir." Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. Kararın Hazine ve Maliye Bakanlığını yürütülecek.

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Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV için 2022 indirim oranı belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK? İŞTE O TABLO

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

2021 MTV: 1051 lira

2022 MTV: 1313 Lira

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV için 2022 indirim oranı belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

1301-1600 cc

2021 MTV: 1830 lira

2022 MTV: 2288 lira

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV için 2022 indirim oranı belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

2021 MTV: 3234 lira

2022 MTV: 4043 Lira

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