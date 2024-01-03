Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Doğalgaz desteği 2024’te de sürecek

25 metreküplük doğalgaz desteği uygulamasına 1 mayıs 2024'e kadar devam edileceği gibi bu kapsamda vatandaşın 4 ay daha faturalarına nakdi destekte bulunulacak. Mayıs 2024 itibariyle vatandaşa verilen doğalgaz destek miktarı 87 milyar TL'ye ulaşacak.



