Giriş Tarihi: 03.01.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
06:58
Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Doğalgaz desteği 2024'te de sürecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazı keşfi ile birlikte Nisan 2023'te verdiği bedelsiz doğalgaz müjdesinde bugüne kadar vatandaşlara 72 milyar TL'lik doğalgaz desteği verildi. Nisan 2023'de faturaların tamamını devlet karşılarken o tarihten bu yana ise her ay yaklaşık 145 TL'ye denk gelen 25 metreküplük doğalgaz bedeli Hazine'den tarafından karşılanıyor.