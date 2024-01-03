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Haberler Galeri Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Doğalgaz desteği 2024'te de sürecek
Giriş Tarihi: 03.01.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 06:58

Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Doğalgaz desteği 2024'te de sürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazı keşfi ile birlikte Nisan 2023'te verdiği bedelsiz doğalgaz müjdesinde bugüne kadar vatandaşlara 72 milyar TL'lik doğalgaz desteği verildi. Nisan 2023'de faturaların tamamını devlet karşılarken o tarihten bu yana ise her ay yaklaşık 145 TL'ye denk gelen 25 metreküplük doğalgaz bedeli Hazine'den tarafından karşılanıyor.

BARIŞ ŞİMŞEK
Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Doğalgaz desteği 2024’te de sürecek

25 metreküplük doğalgaz desteği uygulamasına 1 mayıs 2024'e kadar devam edileceği gibi bu kapsamda vatandaşın 4 ay daha faturalarına nakdi destekte bulunulacak. Mayıs 2024 itibariyle vatandaşa verilen doğalgaz destek miktarı 87 milyar TL'ye ulaşacak.

Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Doğalgaz desteği 2024’te de sürecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "Enerjide tam bağımsız Türkiye" parolasıyla sürdürdüğü çalışmaların meyvelerinden olan Karadeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte tüm dünyanın aksine Türkiye'de enerjide arz-fiyat dengesi sağlandı.

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Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Doğalgaz desteği 2024’te de sürecek

VATANDAŞA AYLARDIR DOĞALGAZ DESTEĞİ VERİLİYOR

Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.


Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Doğalgaz desteği 2024’te de sürecek

19.8 milyon abone Nisan 2023'te hiçbir doğalgaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğalgazı ücretsiz kullandı.

Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Doğalgaz desteği 2024’te de sürecek

Geçen yaz ayları süresince vatandaşın tüketimi 25 metreküpün altında kaldığı için milyonlarca haneye fatura çıkarılmadı. Müjdenin verildiği tarihten bugüne kadar vatandaşa verilen doğalgaz destek tutarı 72 milyar TL'ye ulaştı.

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