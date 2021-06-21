Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Nemrut Dağı eteklerinden çıkıyor: Dünyanın gözü bu madende...
Giriş Tarihi: 21.06.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 12:10

eteklerinden çıkıyor: Dünyanın gözü bu madende...

'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde volkanik eteklerinden çıkarılarak birçok ile gönderilen ponza ekonomiye yılda 500 milyon lira katkı sağlıyor. İnşaat, ilaç, barut ve temizlik gibi birçok sanayi alanında kullanılan ponzanın Türkiye'deki rezervlerinin yaklaşık yüzde 70'i Bitlis'te bulunuyor. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Dağdağan, "Bitlis Eren ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile ortak proje yapmayı planlıyoruz. Dünyada stratejik konumda olan ponza madeninden katma değeri yüksek ürünler üretmek istiyoruz" dedi.

AA
Nemrut Dağı eteklerinden çıkıyor: Dünyanın gözü bu madende...

Türkiye'de ponza rezervinin yaklaşık yüzde 70'nin bulunduğu 'te, inşaat, ısı ve ses yalıtımında kullanılan ponzanın, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek ekonomiye katkısının artırılması hedefleniyor.

'nın eteklerindeki ocaklardan çıkarılarak bims yapılmak üzere tırlarla yurdun dört bir yanına gönderilen ponzanın, inşaatın yanı sıra ilaç, tarım, barut ve temizlik gibi birçok sanayide kullanılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Nemrut Dağı eteklerinden çıkıyor: Dünyanın gözü bu madende...

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Dağdağan, AA muhabirine, kentte zengin ponza yataklarının bulunduğunu, dünya rezervinin yüzde 15'nin Türkiye'de, ülkedeki rezervin yüzde 70'nin de 'te bulunduğunu söyledi.

Ponzanın literatürde 120-130 sektörde kullanılan değerli bir malzeme olduğuna dikkati çeken Dağdağan, şöyle konuştu:

"Tarım, ilaç ve savunma sanayisine kadar birçok sektörlerde kullanılıyor. 25'e yakın ruhsatlı işletme sadece bims üretimi yapıyor. 4 yıl önce Bitlis Eren Üniversitesi ile yaptığımız çalıştayda ponzanın farklı ürünlerde kullanılabileceğini gördük. Bitlis Eren ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile ortak proje yapmayı planlıyoruz. Dünyada stratejik konumda olan ponza madeninden katma değeri yüksek ürünler üretmek istiyoruz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nemrut Dağı eteklerinden çıkıyor: Dünyanın gözü bu madende...

İnşaat sektörü yalıtım malzemesi olarak kullanabiliriz. Ponzayı bimsten kurtarıp ekonomik değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor. Almanya bu konuda vatandaşlarını teşvik ediyor. Şimdi eskiden yaptığı bimsleri söküp bunları dönüşüme alıyor. İçindeki malzemelerle uzay sanayisinde kullanılabilecek farklı materyalleri geliştiriyor. Bunlar nanoteknolojiyle yapılabilecek işler."

Nemrut Dağı eteklerinden çıkıyor: Dünyanın gözü bu madende...

"EKONOMİYE 1 MİLYAR LİRA KATKISI OLABİLİR"

Ponza ve bims imalatçılarının bir kooperatif çatısı altında toplanıp Ar-Ge laboratuvarı kurarak farklı ürünler geliştirmeleri gerektiğini aktaran Dağdağan, "Bir kamyon ponzayı 200 liraya satan ocak sahipleri var. 750 liranın altında satmamamız gerekiyor. Ocak sahipleri bu işten kar etmiyor, ülkemiz kazanmamış oluyor. Ham maddeyi içeride tutarak katma değeri yüksek ürün haline dönüştürüp öyle satmamız gerekiyor."

Nemrut Dağı eteklerinden çıkıyor: Dünyanın gözü bu madende...

"Mineral sıva yaparak satabiliriz. Bir teneke mineral sıvanın fiyatı 300-400 lira iken bir kamyon ponzayı 200 liraya satıyoruz. Ponza çok büyük bir ekonomik potansiyel. Şu anda ekonomiye yıllık 500 milyon lira katkı sağlıyoruz. Bu 1 milyar liraya yükselebilir. 10 yıl önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar aynı. Bu konuda ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var. Farklı ürün geliştirecek herkese kapımız açık. İran'da nanoteknoloji ile yapılmış ürünleri getirerek üniversitede sergiledik. Işığı absorbe edip dışarıya yansıtan, havayı temizleyen farklı ürünler getirmişlerdi. Bu bizim için mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA