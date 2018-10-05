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O ilimize dev proje! Yerli ve yabancı herkesin ilgisini çekiyor...

Yeşil ile mavinin binbir tonunun yer aldığı doğası ve eşsiz güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken 'nın Sapanca ilçesinde "Teleferik Projesi" hayata geçiriliyor. Teleferik AŞ tarafından yaklaşık 18 ayda yapılması planlanan ve bölge turizmine katkı sağlaması beklenen projeyle Sapanca'nın, nüfusunun üç katı kadar turist ağırlaması hedefleniyor. Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer: "İnsanlarımız buraya doğa için geliyor. Doğayı tahrip etmeden, yeşili koruyarak projeyi yapacağız"

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 05.10.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 11:57
O ilimize dev proje! Yerli ve yabancı herkesin ilgisini çekiyor...

Doğası ve eşsiz güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yerler arasında bulunan, Doğu Marmara'nın turizm cenneti Sapanca'da hayata geçirilecek "Teleferik Projesi"nin, bölge turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

O ilimize dev proje! Yerli ve yabancı herkesin ilgisini çekiyor...

Her yıl tatil sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan Sapanca'da, belediye tarafından turizme katkı sağlamak amacıyla "Teleferik Projesi" hayata geçiriliyor. Teleferik AŞ tarafından yaklaşık 18 ayda bitirilmesi beklenen proje kapsamında, iki istasyon kurulacak. Kırkpınar Mahallesi'nden başlayacak proje, 1500 metrelik mesafenin ardından Mahmudiye İncebel mevkisinde sona erecek.

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O ilimize dev proje! Yerli ve yabancı herkesin ilgisini çekiyor...

Sapanca'nın tüm güzelliklerini yaklaşık 700 metre yükseklikten görme keyfi yaşayacak yerli ve yabancı turistler, istasyon sonunda inşa edilecek sosyal tesislerde yürüyüş yapabilecek, ATV aracına binebilecek, kafe, restoran ve spor alanlarında keyifli vakit geçirebilecek. İlçe turizmine büyük katkı sağlaması beklenen projeyle Sapanca'nın, nüfusunun üç katı kadar turist ağırlaması hedefleniyor.

O ilimize dev proje! Yerli ve yabancı herkesin ilgisini çekiyor...

ÇEVRE HASSASİYETİ ÖN PLANDA TUTULDU

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir metrekare sanayi imarı olmayan Sapanca'da, tüm projeleri turizm, eğitim ve dış mekan süs bitkiciliği üzerine odakladıklarını söyledi.

O ilimize dev proje! Yerli ve yabancı herkesin ilgisini çekiyor...

Turizmde hem yatırımcıları teşvik etmenin hem de yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde ağırlamanın temel misyonları olduğunu vurgulayan Yılmazer, bu bağlamda hayata geçirilecek, ilçeye ve bölgeye büyük katkı sağlayacak Teleferik Projesi'nin, tüm izinlerin alınarak ihale edildiğini bildirdi.

Sözleşme ve yer teslimatının da yapılarak çalışmalara başlandığını aktaran Yılmazer, "Otele gelen misafirlerimizin Sapancamızın sahil şeridinde güzel bir yürüyüş yaptıktan sonra teleferiğe binme ihtiyacı duyacağını düşündük. Diğer illere baktığımızda büyük katkı sağladığını gördük ve ihaleyi yaptık." diye konuştu.

Yılmazer, Teleferik Projesi'nin, Kırkpınar'dan başlayıp Mahmudiye İncebel mevkisinde sona ereceğini anlatarak, şu bilgileri verdi:

O ilimize dev proje! Yerli ve yabancı herkesin ilgisini çekiyor...

"Uzunluğu, kuş uçuşu 1500 metreye yakın iki istasyondan oluşmaktadır. Alt istasyonun belirlenmesi noktasında çok hassasiyetle değerlendirme yaptık. Ulaşım kolaylığı var. İnsanların şehre araçlarını sokmadan hemen ana yol kenarında yeri belirledik. Otopark konusunda sıkıntı çekilebileceği düşüncesiyle üç büyük otoparkı da hayata geçirdik. Hassasiyetimizin en önemli kriterlerinden birisi, yeşili korumak çünkü insanlarımız buraya doğa için geliyor. Doğayı tahrip etmeden, yeşili koruyarak projeyi yapacağız.

O ilimize dev proje! Yerli ve yabancı herkesin ilgisini çekiyor...

Göreve geldiğimiz günden beri gölü ve yeşili korumak, aynı zamanda bu güzellikleri insanlara sunmak için 'koruyarak kullanma' ilkesini benimsedik. İkinci istasyonumuzu 70 dönüm arazi üzerine koyuyoruz.

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