O ilimize dev proje! Yerli ve yabancı herkesin ilgisini çekiyor...

Turizmde hem yatırımcıları teşvik etmenin hem de yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde ağırlamanın temel misyonları olduğunu vurgulayan Yılmazer, bu bağlamda hayata geçirilecek, ilçeye ve bölgeye büyük katkı sağlayacak Teleferik Projesi'nin, tüm izinlerin alınarak ihale edildiğini bildirdi.

Sözleşme ve yer teslimatının da yapılarak çalışmalara başlandığını aktaran Yılmazer, "Otele gelen misafirlerimizin Sapancamızın sahil şeridinde güzel bir yürüyüş yaptıktan sonra teleferiğe binme ihtiyacı duyacağını düşündük. Diğer illere baktığımızda büyük katkı sağladığını gördük ve ihaleyi yaptık." diye konuştu.

Yılmazer, Teleferik Projesi'nin, Kırkpınar'dan başlayıp Mahmudiye İncebel mevkisinde sona ereceğini anlatarak, şu bilgileri verdi: