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  • Ocak'ta emekliye, memura, herkesin maaşına zam! İşte merakla beklenen zamlı maaş listesi...

Ocak'ta emekliye, memura, herkesin maaşına zam! İşte merakla beklenen zamlı maaş listesi...

Milyonlarca kişi zam ayı olacak ocak ayını sabırsızlıkla bekliyor. Çalışan, çalışmayan herkesin maaşının zamlanacağı ocak ayı için en kritik veri ise yılın ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon verisi olacak. Yaklaşan süreçte emekliler, memurlar, yaşlılar, engelliler ve evde yakınına bakanlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırarak ' maaşları ne kadar olacak? 'ocak zammı ne kadar olacak? 'en düşük emekli maaşı' gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte emekli maaşları ile ilgili son haber...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 11:41
Ocak'ta emekliye, memura, herkesin maaşına zam! İşte merakla beklenen zamlı maaş listesi...

Ocak'ta hemen herkesin geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark verilecek.

Ocak'ta emekliye, memura, herkesin maaşına zam! İşte merakla beklenen zamlı maaş listesi...

Beklenti anketindeki tahmine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 7.3, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 2.3 enflasyon farkıyla yüzde 6.3 olacak.

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Ocak'ta emekliye, memura, herkesin maaşına zam! İşte merakla beklenen zamlı maaş listesi...

Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı etkileyecek. TAKVİM, bu oranlara göre yeni maaşları hesapladı:

En düşük aylığı bin 268 liraya çıkacak. Taban aylık; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 127, memur emeklilerinde 2 bin 681 lira olacak.


Ocak'ta emekliye, memura, herkesin maaşına zam! İşte merakla beklenen zamlı maaş listesi...

Memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura ödenen tutar 433 liradan 481 liraya çıkacak.


Ocak'ta emekliye, memura, herkesin maaşına zam! İşte merakla beklenen zamlı maaş listesi...

doktorlara her ay yapılan ek ödeme artacak. Uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 502, uzman olmayanların da bin 913 liraya ulaşabilecek.

Ocak'ta emekliye, memura, herkesin maaşına zam! İşte merakla beklenen zamlı maaş listesi...

637 lira olan 65 yaş aylığı 677 liraya yükselebilecek.
Evde bakım aylığı bin 471 liraya çıkabilecek.

Ocak'ta emekliye, memura, herkesin maaşına zam! İşte merakla beklenen zamlı maaş listesi...

Yüzde 40-69 engelli olanların aylığı 541, % 70 ve üstü engeli olanlarınki 811 liraya çıkacak.

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