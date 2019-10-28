Ocak'ta emekliye, memura, herkesin maaşına zam! İşte merakla beklenen zamlı maaş listesi...

Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı etkileyecek. TAKVİM, bu oranlara göre yeni maaşları hesapladı:



En düşük emekli aylığı bin 268 liraya çıkacak. Taban aylık; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 127, memur emeklilerinde 2 bin 681 lira olacak.



