Ocak'ta emekliye, memura, herkesin maaşına zam! İşte merakla beklenen zamlı maaş listesi...

Milyonlarca kişi zam ayı olacak ocak ayını sabırsızlıkla bekliyor. Çalışan, çalışmayan herkesin maaşının zamlanacağı ocak ayı için en kritik veri ise yılın ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon verisi olacak. Yaklaşan süreçte emekliler, memurlar, yaşlılar, engelliler ve evde yakınına bakanlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırarak 'emekli maaşları ne kadar olacak? 'ocak zammı ne kadar olacak? 'en düşük emekli maaşı' gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte emekli maaşları ile ilgili son haber...
Giriş Tarihi: 28.10.2019
11:39
Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
11:41
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