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Ön alım talepleri başladı! tek elden...

Türkiye'nin ilk yerli otomobili 2022 yılında yollarda olacak. Öte yandan yerli otomobille ilgili önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. için Anadolu'nun dört bir tarafından gelen 'almaya hazırız' mesajları ön ödeme listesine alınacak. Bu koordinasyonu ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sağlayacak. Vatandaşların hayranlığını kazanan Türkiye'nin yerli otomobilinde ön talep başvuruları için hazırlık yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin tanıtıldığı gün yaptığı ön alım çağrısı üzerine organizasyonun tek elden koordine edilmesi için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 10:54
Ön alım talepleri başladı! Yerli otomobil tek elden...

Edinilen bilgilere göre, iş dünyasının alımlarında koordinasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sağlayacak.

Ön alım talepleri başladı! Yerli otomobil tek elden...

Anadolu'nun dört bir tarafından gelen 'almaya hazırız' mesajları ön ödeme listesine alınacak.

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Ön alım talepleri başladı! Yerli otomobil tek elden...

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) dışında başlatılan çalışma ile otomobili almak isteyenlerin sayısı ve ödeyecekleri rakam belirlenecek.

Ön alım talepleri başladı! Yerli otomobil tek elden...

Fabrika kurulduğu andan itibaren oluşturulacak hesapta ön ödeme paraları toplanmaya başlanacak. Bu modelle, otomobil fabrikasının yatırımı için gerekli olan finansmanın bir kısmının da sağlanacağı belirtiliyor.

Ön alım talepleri başladı! Yerli otomobil tek elden...

TOBB'un önümüzdeki günlerde ön ödeme konusunda oda ve borsalara yazı göndereceği öğrenildi. TOBB'un devreye girmesiyle işler hızlanacak. Ön ödeme miktarının 30-40 bin lira olarak belirlenmesi bekleniyor.

Ön alım talepleri başladı! Yerli otomobil tek elden...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, Anadolu'nun her yerinden gelen alım talepleri nedeniyle başlatılacak ön alım kampanyasının, yerli ve milli otomobile destek olacağını söyledi.

Ön alım talepleri başladı! Yerli otomobil tek elden...

Şu anda neredeyse yıllık üretim rakamı olan 175 bin adetlik kadar talep var" dedi. Oda ve borsa başkanları ön ödeme uygulamasının Tesla'nın modellerinde de yapıldığını belirterek, "Elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.

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