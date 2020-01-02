Ön alım talepleri başladı! Yerli otomobil tek elden...

Türkiye'nin ilk yerli otomobili 2022 yılında yollarda olacak. Öte yandan yerli otomobille ilgili önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Yerli otomobil için Anadolu'nun dört bir tarafından gelen 'almaya hazırız' mesajları ön ödeme listesine alınacak. Bu koordinasyonu ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sağlayacak. Vatandaşların hayranlığını kazanan Türkiye'nin yerli otomobilinde ön talep başvuruları için hazırlık yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin tanıtıldığı gün yaptığı ön alım çağrısı üzerine organizasyonun tek elden koordine edilmesi için çalışma başlatıldı.