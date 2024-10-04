Giriş Tarihi: 04.10.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
06:41
Oruç Reis üç boyutlu sismik arama yapacak! 3 gemi ve 2 fırkateyn eşlik edecek
Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye doğru yola çıkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul Boğazı'ndan geçecek olan Oruç Reis'i Somali'ye uğurlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Somali'de 15 bin kilometrekarelik bir deniz yetki alanında arama ruhsatı bulunduğunu ifade ederek "Oruç Reis, belirlenmiş deniz yetki alanında bugüne kadar hiç yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışma yapacak." ifadelerini kullandı.