Oruç Reis üç boyutlu sismik arama yapacak! 3 gemi ve 2 fırkateyn eşlik edecek

Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz aramacılığı faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor. Oruç Reis, bugüne kadar Mavi Vatan'da çok sayıda sismik faaliyet yürütürken üç boyutlu ve iki boyutlu olmak üzere toplamda 23 bin kilometrekarenin üzerinde veri topladı.

