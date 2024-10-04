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Haberler Galeri Oruç Reis üç boyutlu sismik arama yapacak! 3 gemi ve 2 fırkateyn eşlik edecek
Giriş Tarihi: 04.10.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 06:41

Oruç Reis üç boyutlu sismik arama yapacak! 3 gemi ve 2 fırkateyn eşlik edecek

Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye doğru yola çıkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul Boğazı'ndan geçecek olan Oruç Reis'i Somali'ye uğurlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Somali'de 15 bin kilometrekarelik bir deniz yetki alanında arama ruhsatı bulunduğunu ifade ederek "Oruç Reis, belirlenmiş deniz yetki alanında bugüne kadar hiç yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışma yapacak." ifadelerini kullandı.

BARIŞ ŞİMŞEK
Oruç Reis üç boyutlu sismik arama yapacak! 3 gemi ve 2 fırkateyn eşlik edecek

Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye doğru yola çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul Boğazı'ndan geçecek olan Oruç Reis'i Somali'ye uğurlayacak.

Oruç Reis üç boyutlu sismik arama yapacak! 3 gemi ve 2 fırkateyn eşlik edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Somali'de 15 bin kilometrekarelik bir deniz yetki alanında arama ruhsatı bulunduğunu ifade ederek "Bu kapsamda aramanın ilk adımı sismik faaliyet. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Oruç Reis'i sismik çalışmalar yapmak üzere Somali'ye uğurlayacağız. Oruç Reis, belirlenmiş deniz yetki alanında bugüne kadar hiç yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışma yapacak. Oruç Reis'in çalışacağı alanın petrol emareli bir bölge olduğunu öngörüyoruz" dedi.

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Oruç Reis üç boyutlu sismik arama yapacak! 3 gemi ve 2 fırkateyn eşlik edecek

ÖZEL TASARIM
Türkiye'deki tersanelerde inşa edilen Oruç Reis, dizaynından üretimine kadar tüm aşamalarında Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin emekleri sonucunda denize indirilerek 2017 yılında çalışmalara başladı. Jeofizik, jeolojik, oşinografik ve hidrografik çalışma yapma amacıyla özel olarak tasarlanan gemi, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip.

Oruç Reis üç boyutlu sismik arama yapacak! 3 gemi ve 2 fırkateyn eşlik edecek

Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz aramacılığı faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor. Oruç Reis, bugüne kadar Mavi Vatan'da çok sayıda sismik faaliyet yürütürken üç boyutlu ve iki boyutlu olmak üzere toplamda 23 bin kilometrekarenin üzerinde veri topladı.

Oruç Reis üç boyutlu sismik arama yapacak! 3 gemi ve 2 fırkateyn eşlik edecek

3 SAHADA RUHSAT
2024'te Türkiye ve Somali, bakanlıklar ve hükümetler arasında mutabakat zaptları imzaladı. Türkiye Petrolleri, Somali denizlerinde 3 sahada ruhsat aldı. Enerji Bakanlığı, her biri yaklaşık 5'er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında ilk olarak sismik faaliyet yürütmek üzere harekete geçti.

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