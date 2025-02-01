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Giriş Tarihi: 01.02.2025 14:56 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:56

OSB yatırımlarına ek süre!

OSB'lerdeki yatırımlarını tamamlamayan sanayiciler ek süre için 5 Şubat'a kadar başvurabilecek.

AA
OSB yatırımlarına ek süre!

Kendilerine tanınan süre dolduğu halde organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yatırımlarını tamamlamayan sanayicilere 36 aya kadar ilave süre tanınması uygulaması için başvurular 5 Şubat'a kadar yapılabilecek.

OSB yatırımlarına ek süre!

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bakanlık uzatımı dahil tüm süreleri tükenen ve yapı veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almayan katılımcılara, 5 Şubat'a kadar Bakanlığa başvurulması halinde, 3 yıl ilave süre verilebilecek. Söz konusu sürede başvuru yapılmayan müddeti bitmiş tüm parsel tahsisleri ilgili OSB tarafından iptal edilecek.

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