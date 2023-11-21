ÖTV’de matrah indirimi müjdesi! Togg dahil 29 modelde geçerli olacak: 500 bin TL’ye kadar indirim...

Buna göre elektrikli modellerde yüzde 10'luk ÖTV matrahında güncellemeye gidildi. 1 milyon 250 bin lira olan matrah eşiği 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Kararla birlikte motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL'yi aşmayan modeller yüzde 10'luk ÖTV diliminde yer alacak. Yine motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ancak vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL'nin üzerinde olan modeller ise yüzde 40'lık dilime geçecek.