Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:33
Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
10:43
ÖTV'de matrah indirimi müjdesi! Togg dahil 29 modelde geçerli olacak: 500 bin TL'ye kadar indirim...
Son dakika haberi... Elekrikli araçlarda ÖTV matrah düzenlemesine gidildi. Yapılan düzenleme ile birlikte Togg dahil olmak üzere pek çok araçta indirim uygulanacak. Matrah eşiğinin 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarılmasıyla uygulanacak indirimin de 500 bin liraya kadar çıkması bekleniyor. Peki hangi araçlar bu dilime giriyor? Hangi araçlarda indirim uygulanacak. İşte indirimli araç fiyat listesi.