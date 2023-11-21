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Haberler Galeri ÖTV'de matrah indirimi müjdesi! Togg dahil 29 modelde geçerli olacak: 500 bin TL'ye kadar indirim...
Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 10:43

ÖTV'de matrah indirimi müjdesi! Togg dahil 29 modelde geçerli olacak: 500 bin TL'ye kadar indirim...

Son dakika haberi... Elekrikli araçlarda ÖTV matrah düzenlemesine gidildi. Yapılan düzenleme ile birlikte Togg dahil olmak üzere pek çok araçta indirim uygulanacak. Matrah eşiğinin 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarılmasıyla uygulanacak indirimin de 500 bin liraya kadar çıkması bekleniyor. Peki hangi araçlar bu dilime giriyor? Hangi araçlarda indirim uygulanacak. İşte indirimli araç fiyat listesi.

ÖTV’de matrah indirimi müjdesi! Togg dahil 29 modelde geçerli olacak: 500 bin TL’ye kadar indirim...

Geçtiğimiz gün elektrikli otomobilde yüzde 10, 40, 50 ve 60 olarak uygulanan ÖTV matrahları için Resmi Gazete'den yeni bir karar alındığı duyurulmuştu.

ÖTV’de matrah indirimi müjdesi! Togg dahil 29 modelde geçerli olacak: 500 bin TL’ye kadar indirim...

Buna göre elektrikli modellerde yüzde 10'luk ÖTV matrahında güncellemeye gidildi. 1 milyon 250 bin lira olan matrah eşiği 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Kararla birlikte motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL'yi aşmayan modeller yüzde 10'luk ÖTV diliminde yer alacak. Yine motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ancak vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL'nin üzerinde olan modeller ise yüzde 40'lık dilime geçecek.

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ÖTV’de matrah indirimi müjdesi! Togg dahil 29 modelde geçerli olacak: 500 bin TL’ye kadar indirim...

Motor gücü 160 kW'ı geçen araçlar için bir düzenleme yapılmadı. Burada matrah 1 milyon 350 bin TL olarak devam ediyor. 1 milyon 350 bin TL altındaki modeller yüzde 50, üstündeki modeller ise yüzde 60'lık ÖTV diliminde yer alıyor.

ÖTV’de matrah indirimi müjdesi! Togg dahil 29 modelde geçerli olacak: 500 bin TL’ye kadar indirim...

VERGİ AVANTAJLI DİLİMDE YER ALACAKLAR
Düzenleme öncesinde ÖTV ve KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 650 bin TL'nin üzerine çıkan elektrikli otomobiller yüzde 40'lık ÖTV dilimine geçiş yapıyordu ve otomatik olarak fiyatları 2 milyon 100 bin TL'nin üzerine çıkıyordu. Matrahın 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarılmasıyla yüzde 10 ÖTV ve yüzde 20 KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller vergi avantajlı dilimde yer alacak.

ÖTV’de matrah indirimi müjdesi! Togg dahil 29 modelde geçerli olacak: 500 bin TL’ye kadar indirim...

500 BİN TL'YE KADAR DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
Son aylarda Türkiye'ye gelen elektrikli otomobiller 1 milyon 500 bin ila 1 milyon 600 bin TL arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya giriyordu. Markalar modellerini yüzde 10'luk dilimde tutmak için yoğun çaba gösterirken artık elleri biraz rahatlayacak. Bu alt dilimde bir miktar fiyat artışı getirebilir. Yüzde 40'lık dilimde yer alan ve yüzde 10'luk ÖTV dilimine gerileyecek modellerde ise 500 bin TL'ye kadar düşüş bekleniyor.

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