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Özel hastanede sigortalıya fahiş fatura: Fiyat farkı 5-10 katına kadar bile çıkıyor
Giriş Tarihi: 22.11.2026 07:34
Güncelleme Tarihi: 22.11.2026 07:36
Özel hastanede sigortalıya fahiş fatura: Fiyat farkı 5-10 katına kadar bile çıkıyor
Özel hastanelerde tahlil, MR gibi işlemler için çıkarılan faturalar vatandaşları isyan ettiriyor. Aynı işlem için her hastane farklı ücret istiyor. Hatta fiyat farkı 5-10 katına kadar bile çıkıyor. Vatandaşlar "Bu neye göre belirleniyor?" diyor.