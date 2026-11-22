Özel hastanelerde çıkan ücretler sadece fatura şokuyla da sınırlı kalmıyor. Aynı test ya da tahlillerin yine özel hastanelerde farklı fatura edilmesi de vatandaşları çileden çıkarıyor.

AYNI TEST FARKLI FİYAT

Şikâyet platformlarına yansıyan hasta başvuruları da özel hastanelerdeki fiyat farklılıklarını gözler önüne seriyor. Şubat 2026'da tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan bir vatandaş, 3 yaşındaki çocuğu için özel bir hastanede sürüntü testi yaptırmak istediğinde 2 bin 500 TL ek ücret talep edildiğini belirtiyor.