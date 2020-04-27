Pandemi sosyal yardım kapsam dışı ne demek? Sosyal yardım başvurusunda gelen “pandemi kapsam dışı” ifadesi ne anlama geliyor?

E-devlet üzerinden 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusunda bulunan vatandaşlar arasından söz konusu desteğin kapsamı dışında bulunanlar, yaptıkları sorgulama sırasında "sosyal yardım kapsam dışı" uyarısı alıyor. Bu bağlamda günün en çok araştırılan sorularından bir tanesi ne "Pandemi kapsam dışı ne demek?" oldu. Bilindiği üzere Pandemi Sosyal Destek Programı'ndan faydalanmak için birtakım şartların sağlanması gerekiyor. Peki bu şartlar neler? Kimler pandemi sosyal destek kapsam dışı olarak nitelendiriliyor?

PANDEMİ KAPSAM DIŞI NE DEMEK?

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. E-devlet üzerinden yapılan sorgulama sırasında binlerce vatandaşın sonuç sayfasında kapsam dışı yazısı çıktı. Vatandaşlar ise kapsam dışı yazısının ne demek olduğunu araştırmaya başladı.

Kapsam dışı: Bakanlık tarafından belirlenen 1000 TL sosyal yardım şartları taşımadığınız ve maddi yardım almaya hak kazanamadığınız anlamına gelmektedir.

Pandemi yardımı için sadece kişi değil haneye bakılır. Bir evde sigortalı çalışan işçi, memur , kısa çalışma ödeneği alan, işsizlik maaşı alan ya da daha önce 1000 TL destek alanlar bu ödemeyi alamıyor.