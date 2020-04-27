Pandemi sosyal yardım kapsam dışı ne demek? Sosyal yardım başvurusunda gelen “pandemi kapsam dışı” ifadesi ne anlama geliyor?

Pandemi kapsam dışı ne demek? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kontrolünde sürdürülen 100 TL pandemi sosyal yardımı için e-Devlet üzerinden başvuruda bulunup sorgulama yapacak vatandaşlardan kapsam dışı kalanlar, "hanenizde pandemi sosyal destek ön başvuru sayfasında kapsam dışı" uyarısıyla karşılaşıyor. Bununla birlikte "ödemeniz hazırdır" uyarısıyla karşılaşan ve sosyal yardım parası nereden alınacak sorusuna yanıt arayan vatandaşlar da mevcut. Peki yardım durumu kapsam dışına çıktı ne demek? İşte pandemi sosyal desteği sorgulama sorasında karşılaşılan uyarının anlamı…