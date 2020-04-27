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Haberler Galeri Pandemi sosyal yardım kapsam dışı ne demek? Sosyal yardım başvurusunda gelen “pandemi kapsam dışı” ifadesi ne anlama geliyor?

Pandemi kapsam dışı ne demek? Sosyal yardım başvurusunda gelen “” ifadesi ne anlama geliyor?

ne demek? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kontrolünde sürdürülen 100 TL pandemi sosyal yardımı için e-Devlet üzerinden başvuruda bulunup sorgulama yapacak vatandaşlardan kapsam dışı kalanlar, "hanenizde pandemi sosyal destek ön başvuru sayfasında kapsam dışı" uyarısıyla karşılaşıyor. Bununla birlikte "ödemeniz hazırdır" uyarısıyla karşılaşan ve parası nereden alınacak sorusuna yanıt arayan vatandaşlar da mevcut. Peki yardım durumu kapsam dışına çıktı ne demek? İşte pandemi sosyal desteği sorgulama sorasında karşılaşılan uyarının anlamı…

Giriş Tarihi: 27.04.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 12:48
Pandemi sosyal yardım kapsam dışı ne demek? Sosyal yardım başvurusunda gelen “pandemi kapsam dışı” ifadesi ne anlama geliyor?

E-devlet üzerinden 1000 TL pandemi başvurusunda bulunan vatandaşlar arasından söz konusu desteğin kapsamı dışında bulunanlar, yaptıkları sorgulama sırasında "sosyal yardım kapsam dışı" uyarısı alıyor. Bu bağlamda günün en çok araştırılan sorularından bir tanesi ne " ne demek?" oldu. Bilindiği üzere Pandemi Sosyal Destek Programı'ndan faydalanmak için birtakım şartların sağlanması gerekiyor. Peki bu şartlar neler? Kimler pandemi sosyal destek kapsam dışı olarak nitelendiriliyor?

PANDEMİ KAPSAM DIŞI NE DEMEK?

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. E-devlet üzerinden yapılan sorgulama sırasında binlerce vatandaşın sonuç sayfasında kapsam dışı yazısı çıktı. Vatandaşlar ise kapsam dışı yazısının ne demek olduğunu araştırmaya başladı.

Kapsam dışı: Bakanlık tarafından belirlenen 1000 TL sosyal yardım şartları taşımadığınız ve maddi yardım almaya hak kazanamadığınız anlamına gelmektedir.

Pandemi yardımı için sadece kişi değil haneye bakılır. Bir evde sigortalı çalışan işçi, memur , kısa çalışma ödeneği alan, işsizlik maaşı alan ya da daha önce 1000 TL destek alanlar bu ödemeyi alamıyor.

Pandemi sosyal yardım kapsam dışı ne demek? Sosyal yardım başvurusunda gelen “pandemi kapsam dışı” ifadesi ne anlama geliyor?

PANDEMİ 1000 TL SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NELERDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda yardımın ihtiyaç sahiplerine verileceği , aşağıdaki kapsama giren vatandaşlara verilmeyeceği bildirildi.

  • Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
  • 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
  • 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
  • SGK'dan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
  • İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
  • Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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Pandemi sosyal yardım kapsam dışı ne demek? Sosyal yardım başvurusunda gelen “pandemi kapsam dışı” ifadesi ne anlama geliyor?

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Pandemi sosyal destek başvuru sonucu ve güncel durumu e Devlet kapısı üzerinden öğrenilebiliyor. Sorgulama işlemi için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama

Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA yazan kısma tıklayın ve kimlik numaranız, e-devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda başvuru durumunuzu öğrenebilirsiniz.

Pandemi sosyal yardım kapsam dışı ne demek? Sosyal yardım başvurusunda gelen “pandemi kapsam dışı” ifadesi ne anlama geliyor?

BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK

Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.

Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

Pandemi sosyal yardım kapsam dışı ne demek? Sosyal yardım başvurusunda gelen “pandemi kapsam dışı” ifadesi ne anlama geliyor?

AYNI HANEDEN YAPILAN 1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI...

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yürütülen Sosyal Destek Programı'nın 3. fazında 1000'er lira maddi destek verilecek. Faz 3 kapsamındaki ödemeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması durumunda bu, tek başvuru olarak değerlendirilecek.

Pandemi sosyal yardım kapsam dışı ne demek? Sosyal yardım başvurusunda gelen “pandemi kapsam dışı” ifadesi ne anlama geliyor?

SOSYAL YARDIM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

Pandemi sosyal yardım kapsam dışı ne demek? Sosyal yardım başvurusunda gelen “pandemi kapsam dışı” ifadesi ne anlama geliyor?
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