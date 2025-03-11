Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Kamuya 7.788 personel alımı yapılacak! 54 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...
Giriş Tarihi: 11.03.2025 08:41 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 08:41

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Kamuya 7.788 personel alımı yapılacak! 54 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...

Son dakika haberleri...Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! Kamuya 7.788 personel alımı yapılacak. 54 kamu kurumu bünyesinde istihdam etmek üzere 7.788 personel alımı gerçekleştirecek. Kamu personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre içerisinde Ticaret Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, YÖK, SSB ve çok sayıda belediye ve üniversitelerin yer aldığı kamu kurumları personel alımı yapacak. Peki kamuya personel alımı hangi kadrolarda gerçekleşecek? Memur alımı için şartlar ne? Personel alımı için KPSS şartı var mı? İşte kamu personel alımı hakkında merak edilen detaylar...

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Kamuya 7.788 personel alımı yapılacak! 54 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...

Son dakika haberleri...Kamuya 7.788 personel alımı yapılacak. Milyonların merakla beklediği kamu ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya; uzman yardımcısı, memur, büro personeli, zabıta memuru, itfaiye eri, teknisyen, hemşire, mühendis, pilot gibi çok sayıda kadroda personel alımı yapılacak. İşte memur alımı detayları...

Personel alımı ilanları:

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Kamuya 7.788 personel alımı yapılacak! 54 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...

TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALACAK

Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 988 personel alımı gerçekleştirecek. Alımın 865'i sözleşmeli, 123'ü kadrolu olarak gerçekleşecek.

Alım kapsamında 200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 30'arı mühendis ve büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i destek personeli-şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel, 50'si tüketici hakem heyeti raportörü, 30'u ambar memuru, 13'ü kaptan, 20'si makinist, 6'sı satış memuru ve 4'ü veznedar olmak üzere 123 kadrolu personel alınacağı bilgisi verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Kamuya 7.788 personel alımı yapılacak! 54 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4500 İŞÇİ ALACAK

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 4500 geçici işçi alımı yapacak.

Başvurular 10 Mart tairihinde başlayacak 14 Mart tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Kamuya 7.788 personel alımı yapılacak! 54 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 116 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 116 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Alımlar; hemşire, perfüzyonist, sağlık teknikeri, destek personeli kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 21 Mart tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Kamuya 7.788 personel alımı yapılacak! 54 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 60 MEMUR ALACAK

Bakırköy Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 60 memur alımı gerçekleştirecek.

Alımlar; zabıta memuru, memur kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 9 Nisan tarihinde sona erecek.