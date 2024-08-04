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Giriş Tarihi: 04.08.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 06:39

PKK’ya özgürlük, taziyeye yasak! Türkiye'den net mesaj: Kurallara uyana kadar Instagram kapalı kalacak

Türkiye'deki katalog suçlarla mücadeleye aykırı hareket ettiği gerekçesiyle önceki gün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenen Instagram, kurallara uyana kadar kapalı kalacak. Bugüne kadar terör konusu başta olmak üzere Atatürk'e hakaret, çocuk istismarı, fuhuş ve kumara yönlendirme gibi birçok zararlı içeriği kaldırmayan Instagram'ın son olarak Türkiye'nin Filistin tutumuna aykırı hareket etmesi bardağı taşıran son damla oldu.

BARIŞ ŞİMŞEK
PKK’ya özgürlük, taziyeye yasak! Türkiye’den net mesaj: Kurallara uyana kadar Instagram kapalı kalacak

ABD'li META grubuna ait sosyal medya platformu Instagram'ın paylaşımlarda uyguladığı çifte standartlı politikasına geçit verilmedi. Daha önce defalarca kez Türkiye aleyhtarı içerikleri kaldırmayan META'ya ait şirketler Instagram ve Facebook'a bugüne kadar BTK tarafından yaklaşık 100 milyon TL ceza kesildi. Kesilen cezaların yarısı geç temsilci ataması yapıldığı için kesilirken, diğer yarısı da içeriklerle ilgili yasal süreçlere uymadıkları için uygulandı.

PKK’ya özgürlük, taziyeye yasak! Türkiye’den net mesaj: Kurallara uyana kadar Instagram kapalı kalacak

INSTAGRAM'IN FİLİSTİN TUTUMU BARDAĞI TAŞIRDI

Bugüne kadar yüzlerce kez Atatürk'e hakaret, askerin şehit edilmesi görüntüleri, çocuk istismarı, fuhuş ve kumara yönlendirme gibi pek çok içerik nedeniyle resmi şekilde uyarılan Instagram'ın Türkiye'nin Filistin tutumuna aykırı hareket ederek Hamas lideri Haniye paylaşımlarını engellemesi bardağı taşıran son damla oldu.

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PKK’ya özgürlük, taziyeye yasak! Türkiye’den net mesaj: Kurallara uyana kadar Instagram kapalı kalacak

Türk vatandaşlarının yaptıkları bazı paylaşımları sözde yayın ilkeleri çerçevesinde kaldıran ya da engelleyen platformun farklı ülkelerdeki benzer paylaşımlara ses çıkarmaması üzerine BTK re'sen harekete geçerek platforma erişim engeli kararı aldı.

PKK’ya özgürlük, taziyeye yasak! Türkiye’den net mesaj: Kurallara uyana kadar Instagram kapalı kalacak

TÜRKİYE'NİN TALEBİ ÇOK NET: İLKESEL DURUŞ

Sorunun aşılması için Türkiye yapıcı bir tutum sergilerken, bu kapsamda önceki gün META'nın Türkiye'deki temsilcileri ile bir toplantı yapılarak Instagram'a talepler iletildi.

PKK’ya özgürlük, taziyeye yasak! Türkiye’den net mesaj: Kurallara uyana kadar Instagram kapalı kalacak

Toplantıda Instagram yetkililerine Hamas lideri Haniye'ye başsağlığı mesajı dileyen içeriklerin kaldırılması ile ilgili tutumlarının nedeni sorulurken, yetkililer "Hamas, ABD tarafından bir terör örgütü olarak kabul edildiği için algoritmalar otomatik olarak bu tür paylaşımları kaldırıyor" yanıtını verdi. Bu yanıta Türk tarafının cevabı ise sert olurken, "O zaman o algoritmalara söyleyin yine ABD'nin terörist gördüğü PKK ve sözde lideri Öcalan destekçisi paylaşımları da yok etsin" denildi.

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