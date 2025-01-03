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Haberler Galeri POLİS MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Yeni komiser ve polis maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:45

POLİS MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Yeni komiser ve polis maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?

Emekli ve memur zam oranı belli oluyor. Pek çok kalemde etkili olmasının yanı sıra ocak zammı öncelikli olarak emekliyle memurun maaşlarını değiştirecek. Bu noktada komiser maaşı ve polis maaşı zammı 2025 Ocak dönemi için takip edilmeye başladı. Memuriyette geçirilen süre ve derece bazında farklılık gösterecek maaşlar hesaplanıyor. Peki; komiser ve polis maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

POLİS MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Yeni komiser ve polis maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?

Komiser ve polis maaş zammı hesabı başlıyor. Yeni yılda alacakları merak eden memurlar TÜİK verisi öncesinde araştırmalara hız kazandırdı. Memur zammı enflasyona ek toplu sözleşme zammı ile de artış yaşıyor. Bu noktada beklenen rakamlar bu doğrultuda şekilleniyor. Peki; 2025 polis maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?

POLİS MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Yeni komiser ve polis maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Emekli ve memurun 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak maaşları belli oluyor. TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak son veriyle zam oranı ortaya çıkıyor.

Öğretmen, hemşire, doktor, polis gibi memur maaşları hesabı başlıyor!

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POLİS MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Yeni komiser ve polis maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?

5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,57.

6 aylık rakamların beklentisi memur için yüzde 12-15 aralığında seyrediyor.

İşte, polis maaş zammı hesaplama:

POLİS MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Yeni komiser ve polis maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?

2025 POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık memur zammının yüzde 12,23 olarak gerçekleşmesi durumunda;

Başkomiser maaşı 58.338 TL'den 65.472 liraya

Polis maaşı 52.816 TL'den 59.275 liraya yükselecek.

POLİS MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Yeni komiser ve polis maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?
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