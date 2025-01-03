Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
09:45
POLİS MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Yeni komiser ve polis maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?
Emekli ve memur zam oranı belli oluyor. Pek çok kalemde etkili olmasının yanı sıra ocak zammı öncelikli olarak emekliyle memurun maaşlarını değiştirecek. Bu noktada komiser maaşı ve polis maaşı zammı 2025 Ocak dönemi için takip edilmeye başladı. Memuriyette geçirilen süre ve derece bazında farklılık gösterecek maaşlar hesaplanıyor. Peki; komiser ve polis maaşı ne kadar olacak, kaç TL?