POLİS MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Yeni komiser ve polis maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?

Komiser ve polis maaş zammı hesabı başlıyor. Yeni yılda alacakları merak eden memurlar TÜİK verisi öncesinde araştırmalara hız kazandırdı. Memur zammı enflasyona ek toplu sözleşme zammı ile de artış yaşıyor. Bu noktada beklenen rakamlar bu doğrultuda şekilleniyor. Peki; 2025 polis maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?