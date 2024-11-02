Giriş Tarihi: 02.11.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024
10:35
Programa güven artıyor! Bakan Şimşek açıkladı: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek haha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerinin önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ettiğini vurgulayarak "S&P kredi notumuzu B+'dan BB-'ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz." dedi.