Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
15:54
PTT indirim kampanyasını duyurdu: O saatlerde yüzde 20 daha az ödenecek...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, kargo sürecini daha verimli hale getirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Kampanya ile bireysel müşteriler, hafta içi her gün 09.00-12.00 saat aralığında gönderdikleri standart taşıma ve adres teslim gönderilerinde özel bir indirim fırsatından faydalanacak.