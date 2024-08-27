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Haberler Galeri PTT indirim kampanyasını duyurdu: O saatlerde yüzde 20 daha az ödenecek...
Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:54

PTT indirim kampanyasını duyurdu: O saatlerde yüzde 20 daha az ödenecek...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, kargo sürecini daha verimli hale getirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Kampanya ile bireysel müşteriler, hafta içi her gün 09.00-12.00 saat aralığında gönderdikleri standart taşıma ve adres teslim gönderilerinde özel bir indirim fırsatından faydalanacak.

PTT indirim kampanyasını duyurdu: O saatlerde yüzde 20 daha az ödenecek...

PTT AŞ, kargo sürecini daha verimli hale getirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla "İndirimli Saatler" kampanyası başlattı. PTT, yeni kampanyasıyla müşterilerin gönderilerini yüzde 20 indirimle alıcılarına ulaştıracak.

PTT indirim kampanyasını duyurdu: O saatlerde yüzde 20 daha az ödenecek...

PTT'DEN 'İNDİRİMLİ SAATLER' KAMPANYASI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, 184 yıldır posta kargodan lojistiğe, e-ticaretten bankacılık hizmetlerine kadar birçok alanda geniş hizmet ağı ile Türkiye'nin dört bir yanına hizmetlerini ulaştırmaya ve vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

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PTT indirim kampanyasını duyurdu: O saatlerde yüzde 20 daha az ödenecek...

09.00-12.00 SAAT ARALIĞINDA GEÇERLİ OLACAK

Şirket, kargo sürecini daha verimli hale getirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla "İndirimli Saatler" kampanyası başlattı.

Kampanya ile bireysel müşteriler, hafta içi her gün 09.00-12.00 saat aralığında gönderdikleri standart taşıma ve adres teslim gönderilerinde özel bir indirim fırsatından faydalanacak.

PTT indirim kampanyasını duyurdu: O saatlerde yüzde 20 daha az ödenecek...

Kargo indiriminden yararlanmak isteyen müşteriler, günlük 5 adet yurt içi varışlı gönderi için kampanyadan yararlanabiliyor.

Kargo gönderilerini indirimli bir şekilde alıcılarına ulaştırmak isteyen tüm bireysel müşteriler, kampanya süresince 09.00–12.00 saatleri arasında PTT iş yerlerini ziyaret ederek yüzde 20 indirim fırsatını kullanabiliyor.

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