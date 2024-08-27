PTT indirim kampanyasını duyurdu: O saatlerde yüzde 20 daha az ödenecek...

PTT'DEN 'İNDİRİMLİ SAATLER' KAMPANYASI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, 184 yıldır posta kargodan lojistiğe, e-ticaretten bankacılık hizmetlerine kadar birçok alanda geniş hizmet ağı ile Türkiye'nin dört bir yanına hizmetlerini ulaştırmaya ve vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.