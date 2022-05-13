Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Rize-Artvin Havalimanı'nda Mimar Sinan imzası! 450 yıl önce orada kullanmış
Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 11:40

Rize-Artvin Havalimanı'nda Mimar Sinan imzası! 450 yıl önce orada kullanmış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Türkiye'nin yüz ölçümünü de değiştiren 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların ilk inişi ile yarın açılacak. Eserlerindeki ustalık, işçilik ve mühendislik zekasıyla kendine hayran bırakan Mimar Sinan'ın 1558'de Süleymaniye Camisi'ndeki 'ön yükleme' tekniği kullanılarak deniz dolgusu yapılan havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra 2'nci; Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'nin ardından da dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı oldu. Havalimanında sivil apronun yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı için de 2 apron inşa edildi.

Rize-Artvin Havalimanı’nda Mimar Sinan imzası! 450 yıl önce orada kullanmış

Türkiye'nin denize dolgu 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın 5 yıl süren yapım aşamalarını kara, hava, deniz ve su altındaki en özel görüntülerini derledi, inşaat tekniklerinin detaylarına ulaştı.

Rize-Artvin Havalimanı’nda Mimar Sinan imzası! 450 yıl önce orada kullanmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında Rize mitingindeki "Ben size bakıyorum siz göğe bakıyorsunuz, anladım siz havalimanı istiyorsunuz" sözleri sonrası Rize ve Artvin'e ortak hizmet verecek havalimanı için harekete geçildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rize-Artvin Havalimanı’nda Mimar Sinan imzası! 450 yıl önce orada kullanmış

Bölgenin engebeli coğrafi yapısı nedeniyle karada yapımı mümkün olmayan havalimanı yeri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) teknik ekiplerince deniz dolgusuna karar verildi.

Rize-Artvin Havalimanı’nda Mimar Sinan imzası! 450 yıl önce orada kullanmış

Yurt içinden ve yurt dışından tüm uçuşların yapılabileceği havalimanı için gereken mania ve ulaşım hesapları yapılıp, en uygun alan Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkisi olarak belirlendi.

Rize-Artvin Havalimanı’nda Mimar Sinan imzası! 450 yıl önce orada kullanmış

MİMAR SİNAN TEKNİĞİ

Havalimanında her yıl binlerce uçağın iniş ve kalkış yapacağı pist ve üst yapı tesisleri olacağından, eserlerindeki ustalık, işçilik ve mühendislik zekasıyla kendine hayran bırakan Mimar Sinan'ın 1558 yılında yaptığı Süleymaniye Camisi'ndeki 'ön yükleme' tekniği kullanıldı. Yöntemle havalimanında yapı yüküne eş değer geçici toprak dolgu inşa edildi.

SON DAKİKA