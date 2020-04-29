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Sabah memurlar: İşsizlik maaşında öne çekildi! alma şartları nelerdir?

İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle maaş desteği var. Şartları sağlayanlar aylık 2 bin 355 liraya varan alabiliyor. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem ile ilgili soruları cevaplandırdı. Kimler maaş alabiliyor, başvuru nasıl yapılıyor, coronavirüs sebebiyle işten çıkartılanlar da maaş alabilecek mi? Merak edilen tüm soruların cevapları Sabah Memurlar'da...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Ekonomi
Giriş Tarihi: 29.04.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 16:35
Sabah memurlar: İşsizlik maaşında ödeme öne çekildi! İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işsizlik ödeneği hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Mayıs ayı İşsizlik Ödeneği tarihini öne çektik. İşsizlik Ödeneği'ni ödemeye başladık." açıklamasını yapmıştı. Peki bu zorlu süreçte nasıl alınır? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Merak edilen sorular ve cevaplar...

Sabah memurlar: İşsizlik maaşında ödeme öne çekildi! İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

*İşsizlik maaşını kimler alabilir?

4A'lı olarak çalışan sigortalılar haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında alabiliyor. Bunun için işten çıkartma formuna doğru kodu girilmesi önemli. Tabii ayrıca prim şartlarını da yerine getirebilmek gerekiyor.

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Sabah memurlar: İşsizlik maaşında ödeme öne çekildi! İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

*İstifa edenin hakkı yok mu?

Kendi isteğiyle hiçbir gerekçesi olmadan işten ayrılanlar, yani istifa edenler işsizlik maaşına başvuramıyor. Ancak İş Kanunu'nda 'haklı fesih' tanımına giren durumlarda çalışanın alma hakkı var.

Haklı fesihle istifa edenler, haklı olduklarını ispatlarsa işsizlik maaşına başvurabiliyor. Eğer konu mahkemeye intikal etmişse sonucuna göre yine işsizlik maaşı alınabiliyor. Maaşın ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing, iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri, sözleşmeye uyulmaması gibi olaylar haklı fesih kapsamına giriyor. Söz konusu haklı fesih gerekçeleri İş Kanunu 24.Madde de detaylı olarak sıralanıyor.

Sabah memurlar: İşsizlik maaşında ödeme öne çekildi! İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

*Her sigortalıya ödeniyor mu?

alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödemek gerekiyor. Yine işten ayrılmadan önceki 120 günde de iş akdine bağlı çalışma şartı aranıyor.

Sabah memurlar: İşsizlik maaşında ödeme öne çekildi! İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

*İşsizlik maaşının bir sınırı var mı?

Maaşın süresi yatırılan prime göre değişiyor. Buna göre son 3 yılda 600 gün primi olan çalışan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay ve 3 yılın tamamında, yani bin 80 gün primi olanlar 10 ay boyunca alabilir.

Sabah memurlar: İşsizlik maaşında ödeme öne çekildi! İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

*Herkes aynı maaşı mı alıyor?

Rakam çalışanın maaşına göre değişiyor. Yüksek maaş alan çalışanların işsizlik ücreti de yükseliyor. Ancak burada bir sınır da var. brüt ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Ancak brüt asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamıyor. Maaştan sadece damga vergisi kesiliyor.

Sabah memurlar: İşsizlik maaşında ödeme öne çekildi! İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

*Maaş ne kadar ödeniyor?

İşsizlere damga vergisi hariç en yüksek kesilmiş olarak aylık 2 bin 354 lira 40 kuruş ödeniyor.

En düşük işsizlik maaşı ise 2020 yılı için 1. 177 lira 20 kuruş oluyor.

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