Sahte psikolog vurgunu! Sayı 500 bini aştı: Toplum sağlığını tehlikeye atıyorlar...

YORUMLARI SATIN ALIYORLAR



Türk Psikologları Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç, Türkiye'de hiç diploması olmayan ya da farklı bölümlerden mezun olan binlerce kişinin danışmanlık hizmeti verdiğini belirterek, "Bu sahte psikologlar netten topladıkları birkaç bilgi, okudukları 2-3 kitap ya da nereden aldıkları dahi belli olmayan sertifikalarla insanlara seans yapıyorlar. Bir psikolog etik gereği sosyal medyada reklam yapmaz. Ancak sahte psikologlar sosyal medyada ilan satın aldıkları yorumlarla binlerce kişiyi ağlarına düşürüyor. Burada ekonomik olarak yaşanan kaybın da ötesinde toplum sağlığı ciddi oranda bozuluyor" dedi.