Giriş Tarihi: 03.10.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
13:12
Sahte psikolog vurgunu! Sayı 500 bini aştı: Toplum sağlığını tehlikeye atıyorlar...
Sosyal medyada sahte psikolog patlaması yaşanıyor. Türkiye'de 250 bin psikoloji bölümü mezunu varken, sahte psikolog sayısı 500 bini aştı. Danışmanlık adı altında milyarlarca liralık vurgun yapan sahtekarlar toplum sağlığını da bozuyor. Türk Psikologları Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç, Türkiye'de hiç diploması olmayan ya da farklı bölümlerden mezun olan binlerce kişinin danışmanlık hizmeti verdiğini belirterek, "Bu sahte psikologlar netten topladıkları birkaç bilgi, okudukları 2-3 kitap ya da nereden aldıkları dahi belli olmayan sertifikalarla insanlara seans yapıyorlar. Bir psikolog etik gereği sosyal medyada reklam yapmaz. dedi.