Samsun’a hızlı tren geliyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye demir ağlarla örülüyor

GELEMEN İLTİSAK HATTINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Samsun'a yapılan demiryolu yatırımları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Samsun-Kalın hattımızı biliyorsunuz, mevcut konvansiyonel hattımızı yenilemiştik. Burada yük ve yolcu taşımacılığı işlemlerimiz ile Gelemen İltisak Hattımızda ilgili çalışmalar devam ediyor. Onu da inşallah bu senenin sonunda bitirmiş olacağız. Samsun Limanı, Samsun OSB'si bu anlamda bizim için kıymetli; orada da çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Uraloğlu Türkiye'de 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis ettiklerini anımsatarak, Türkiye'nin Avrupa'da 6'ncı, Dünyada da 8. yüksek hızlı tren işletmecisi ülke olduğunu belirtti. Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"En son Ankara-Sivas hattını açmıştık, şimdi Kırıkkale'den Samsun'a kadar gelecek olan demiryolu ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Orada projelerimizi bitirmiştik, yatırım programına almıştık. İlk etapta Kırıkkale ile Çorum arasının ihalesini mutlaka bu sene içerisinde Çorum'a kadar olan yaklaşık 115 kilometrelik kesimin ihalesini yapmış olacağız. Sonrasında da yaklaşık 185 kilometrelik Çorum-Samsun'un ihalesi, onu da 2025 yılında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla buradan Sarp'a kadar devam ederek sahilden geçecek olan demiryolunun da ana hattı olan Kırıkkale-Samsun arasındaki demiryolu ihalesini bu sene yapıp önümüzdeki sene çalışmalarına da inşallah başlıyoruz. Samsunumuz için hayırlı uğurlu olsun."