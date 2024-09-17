Giriş Tarihi: 17.09.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
15:35
Samsun'a hızlı tren geliyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye demir ağlarla örülüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale'den Samsun'a kadar gelecek olan demiryolu ile ilgili çalışmaları yürüttüklerini vurgulayarak "Yaklaşık 185 kilometrelik Çorum-Samsun'un ihalesini 2025 yılında yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla buradan Sarp'a kadar devam edecek olan demiryolunun ana hattı olan Kırıkkale-Samsun arasındaki demiryolu ihalesini bu yıl yapıp önümüzdeki sene yapım çalışmalarına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.