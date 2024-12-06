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Haberler Galeri Sarıyer Kilyos Tüneli için ilk kazma vuruldu! Bakan Uraloğlu duyurdu: Seyahat süresi 5 dakikaya inecek
Giriş Tarihi: 06.12.2024 20:15 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 20:16

Sarıyer Kilyos Tüneli için ilk kazma vuruldu! Bakan Uraloğlu duyurdu: Seyahat süresi 5 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin karayollarında tünel açma makinesi TBM'in ilk kez kullanıldığı proje olduğunu kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Makinamız, İzmir YHT hattı T-1 Tüneli ve Avrasya tünelinden sonra 13,65 metrelik çapı ile Türkiye'deki en büyük 3. TBM'dir. Proje tamamlandığında seyahat süresi 5 dakikaya inecek, yıllık toplam 2,1 milyar lira tasarruf edeceğiz" dedi.

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Sarıyer Kilyos Tüneli için ilk kazma vuruldu! Bakan Uraloğlu duyurdu: Seyahat süresi 5 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin karayollarında tünel açma makinesi TBM'in ilk kez kullanıldığı proje olduğunu kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Makinamız, İzmir YHT hattı T-1 Tüneli ve Avrasya tünelinden sonra 13,65 metrelik çapı ile Türkiye'deki en büyük 3. TBM'dir. Proje tamamlandığında seyahat süresi 5 dakikaya inecek, yıllık toplam 2,1 milyar lira tasarruf edeceğiz" dedi.

Sarıyer Kilyos Tüneli için ilk kazma vuruldu! Bakan Uraloğlu duyurdu: Seyahat süresi 5 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli TBM Makinası Hizmete Başlatma Töreni'nde konuştu. TBM makinasının, Türkiye'de Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ilk kez kullanılacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin coğrafyası, zengin bir çeşitliliğe sahip olsa da ağırlıklı olarak dağlık arazilerin olması inşaat sektörü için hem bir zorluk hem de yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini zorunlu kılan bir durumdur." ifadelerini kullandı.

'TBM, UZUN TÜNELLERİN KAZILMASINDA KULLANILAN BİR TEKNOLOJİDİR'

Dağlık bölgelerde inşaat yapmanın düz arazilere kıyasla daha yüksek maliyetli ve zaman alıcı bir süreç olduğunu belirten Uraloğlu, "Zemin etütlerinin daha detaylı yapılması, patlatma ve kazı işlerinin daha titizlikle yürütülmesi, ayrıca ulaşımın zor olması gibi faktörler, projelerin maliyetini artırmaktadır. Ancak Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve gelişen şehirleşme, bu zorluklara rağmen inşaat faaliyetlerinin devam etmesini gerektirmektedir. Bu noktada, tünellerin TBM yani Tünel Açma Makinaları ile mekanik olarak kazılması yönteminin önemi daha da artmaktadır. TBM, özellikle yerleşim yerlerinde uzun tünellerin kazılmasında kullanılan son derece etkili bir teknolojidir." açıklamasında bulundu. 5 Aralık'ın Dünya Mühendisler Günü olduğunu da anımsatan Uraloğlu, "Bu vesileyle ülkemizin yarınlarını şekillendiren tüm meslektaşlarımın mühendisler gününü tekrardan kutluyorum. Mühendislerimiz, bilimsel bilgiyi pratik çözümlere dönüştürerek insanlığın yaşam kalitesini artıran, teknolojik gelişmeleri hayata geçiren ve dünyayı dönüştüren kişilerdir. Bakın, ülkemizin topografik yapısı, özellikle ulaşım ve altyapı projelerinde ciddi zorluklar oluştururken, aynı zamanda mühendislik alanında da önemli bir deneyim zemini sunmaktadır." şeklinde konuştu.

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Sarıyer Kilyos Tüneli için ilk kazma vuruldu! Bakan Uraloğlu duyurdu: Seyahat süresi 5 dakikaya inecek

TÜRKİYE MÜHENDİSLİK HARİKALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Türkiye coğrafyasının, pek çok mühendislik harikasına ev sahipliği yaptığını söyleyen Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti Hükümetlerimiz döneminde; Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerimiz üstün mühendislik teknikleriyle ülkemizin sembol projeleri arasına katıldı. Yine 2 bin 23 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprümüz bir başka mühendislik harikasıdır. 8 adet orta ve 2 adet kenar ayak üzerinde inşa edilmiş ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü Eğiste Hadimi Viyadüğü Türk mühendislerimizin baş yapıtlarındandır. Tutma ve itme sürme çelik ortotropik kutu kesitli olarak Dünya üzerinde yapımı tamamlanan ilk köprü olan Bitlis Çayı Viyadüğü bizim mühendislerimizin tasarım eseridir."

Sarıyer Kilyos Tüneli için ilk kazma vuruldu! Bakan Uraloğlu duyurdu: Seyahat süresi 5 dakikaya inecek

'DÜNYA'YA MÜHENDİSLİK İHRAÇ EDİYORUZ'
Uraloğlu, ayrıca ilklerin ve enlerin projesi Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın, yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olduğunun da altını çizdi. Uraloğlu, "Ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun, Dünyanın 3. en uzun çift tüp karayolu tüneli olan Zigana Tüneli'nde, Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde, Rize'mizin 70 yıllık hayali Salarha Tüneli'nde yine Türk mühendislerimizin ve işçilerimizin çok büyük azmi ve emeği var. Ülkemizin zorlu coğrafyası bizleri yenilikçi ve büyük projelerle inşaat alanında çok geliştirdi ve bugün Türk müteahhitlik firmalarımızın hem yurt içi hem yurt dışında inşa ettiği yapılar, ülkemizi dünyaya mühendislik ihraç eder seviyeye yükseltti." dedi.

Sarıyer Kilyos Tüneli için ilk kazma vuruldu! Bakan Uraloğlu duyurdu: Seyahat süresi 5 dakikaya inecek

'TBM KAZISINI BAŞLATARAK BİR EŞİĞİ DAHA ATLIYORUZ'
Bakan Uraloğlu, bu projelerin aynı zamanda bir milletin azmi, çalışkanlığı ve geleceğe olan inancının da sembolü olduğunu belirterek "İşte bugün burada, bu sembollerden biri daha olan Sarıyer Kilyos Tüneli'nde TBM kazısını başlatarak yeni bir eşiği daha atlıyoruz. Bu tünel, sadece iki noktayı bir araya getirmekle kalmayacak, aynı zamanda İstanbul'un ve ülkemizin ulaşım ağını güçlendirecek, ekonomik gelişmeye katkı sağlayacak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracaktır." açıklamasında bulundu.

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