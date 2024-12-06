Sarıyer Kilyos Tüneli için ilk kazma vuruldu! Bakan Uraloğlu duyurdu: Seyahat süresi 5 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli TBM Makinası Hizmete Başlatma Töreni'nde konuştu. TBM makinasının, Türkiye'de Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ilk kez kullanılacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin coğrafyası, zengin bir çeşitliliğe sahip olsa da ağırlıklı olarak dağlık arazilerin olması inşaat sektörü için hem bir zorluk hem de yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini zorunlu kılan bir durumdur." ifadelerini kullandı.

'TBM, UZUN TÜNELLERİN KAZILMASINDA KULLANILAN BİR TEKNOLOJİDİR'

Dağlık bölgelerde inşaat yapmanın düz arazilere kıyasla daha yüksek maliyetli ve zaman alıcı bir süreç olduğunu belirten Uraloğlu, "Zemin etütlerinin daha detaylı yapılması, patlatma ve kazı işlerinin daha titizlikle yürütülmesi, ayrıca ulaşımın zor olması gibi faktörler, projelerin maliyetini artırmaktadır. Ancak Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve gelişen şehirleşme, bu zorluklara rağmen inşaat faaliyetlerinin devam etmesini gerektirmektedir. Bu noktada, tünellerin TBM yani Tünel Açma Makinaları ile mekanik olarak kazılması yönteminin önemi daha da artmaktadır. TBM, özellikle yerleşim yerlerinde uzun tünellerin kazılmasında kullanılan son derece etkili bir teknolojidir." açıklamasında bulundu. 5 Aralık'ın Dünya Mühendisler Günü olduğunu da anımsatan Uraloğlu, "Bu vesileyle ülkemizin yarınlarını şekillendiren tüm meslektaşlarımın mühendisler gününü tekrardan kutluyorum. Mühendislerimiz, bilimsel bilgiyi pratik çözümlere dönüştürerek insanlığın yaşam kalitesini artıran, teknolojik gelişmeleri hayata geçiren ve dünyayı dönüştüren kişilerdir. Bakın, ülkemizin topografik yapısı, özellikle ulaşım ve altyapı projelerinde ciddi zorluklar oluştururken, aynı zamanda mühendislik alanında da önemli bir deneyim zemini sunmaktadır." şeklinde konuştu.