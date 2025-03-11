Giriş Tarihi: 11.03.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
14:12
SED ÖDEMELERİ SON DURUM BİLGİSİ 2025: Mart ayı SED desteği yattı mı, ne zaman yatacak, nereden ve nasıl sorgulanır?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. Ailelerin güçlendirilmesi, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik zorlukların aşılması amacıyla yapılan bu yardımlar, e-Devlet üzerinden hak sahipleri tarafından anlık olarak sorgulanabiliyor. Peki, SED ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatırılacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...