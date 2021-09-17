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Giriş Tarihi: 17.09.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 10:03

Selçuk Bayraktar gençlerin çağrısına kayıtsız kalmadı: "Konum atın geliyorum"

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde devam eden Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda Selçuk Bayraktar, gençlerle bir araya geldi.

AA
Selçuk Bayraktar gençlerin çağrısına kayıtsız kalmadı: Konum atın geliyorum

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda gençlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıya kayıtsız kalmayan Bayraktar, sanatçı Mirkelam'ın "Her Gece" şarkısı eşliğinde koşarken çekilen görüntüleriyle "Konum atın geliyorum gençler" karşılığını vererek mücadelenin dördüncü gününde yarışmacılarla bir araya geldi

Selçuk Bayraktar gençlerin çağrısına kayıtsız kalmadı: Konum atın geliyorum

Yarışmada Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ile öğrencilerin geliştirdiği araçları inceleyen Bayraktar, takım üyeleriyle fotoğraf çektirdi. Takımların talebi üzerine bazı araçları imzalayan Bayraktar, "Hazır Araç" kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesinin "Racing Driverless" aracı için geri sayımla yarışı başlattı.

"OTOMOTİVDEKİ EN BÜYÜK DEVRİM, ŞU ANDA AKILLI VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ÜZERİNDEN DÖNÜYOR"

Ziyaretin ardından yaptığı açıklama yapan Bayraktar, ilk defa TEKNOFEST 2018'de düzenledikleri yarışmanın yıldan yıla çok daha iyi noktaya geldiğini dile getirdi.

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Selçuk Bayraktar gençlerin çağrısına kayıtsız kalmadı: Konum atın geliyorum

Bayraktar, bu yıl da TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN desteğiyle yarışmanın dünya çapında bir noktaya geldiğine ifade etti.

Selçuk Bayraktar gençlerin çağrısına kayıtsız kalmadı: Konum atın geliyorum

Bu yıl tam görev yapan takımların olduğunu belirten Bayraktar, aracın trafiğe benzeyen bir parkurda trafik işaretlerini takip ederek otomatik şekilde park edip görevi başarıyla tamamladığını bildirdi.

Selçuk Bayraktar gençlerin çağrısına kayıtsız kalmadı: Konum atın geliyorum

Bayraktar, otomotivdeki en büyük devrimin şu anda akıllı ve elektrikli araçlar üzerinden döndüğünü dile getirerek, "Hatta en büyük katma değer, akıllı araç teknolojileri üzerinden üretiliyor. Dünya, araç ne kadar akıllıysa o kadar değerli olduğu bir döneme doğru gidiyor. Bu süreçte en önemli konu insan kaynağı. Genç kardeşlerimizin, ülkemizi bu noktada dünya çapında önemli noktaya getireceğini, önemli başarılara imza atacağını değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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