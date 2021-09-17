Selçuk Bayraktar gençlerin çağrısına kayıtsız kalmadı: "Konum atın geliyorum"

Bayraktar, otomotivdeki en büyük devrimin şu anda akıllı ve elektrikli araçlar üzerinden döndüğünü dile getirerek, "Hatta en büyük katma değer, akıllı araç teknolojileri üzerinden üretiliyor. Dünya, araç ne kadar akıllıysa o kadar değerli olduğu bir döneme doğru gidiyor. Bu süreçte en önemli konu insan kaynağı. Genç kardeşlerimizin, ülkemizi bu noktada dünya çapında önemli noktaya getireceğini, önemli başarılara imza atacağını değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.