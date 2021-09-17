Selçuk Bayraktar gençlerin çağrısına kayıtsız kalmadı: "Konum atın geliyorum"

Yarışmada Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ile öğrencilerin geliştirdiği araçları inceleyen Bayraktar, takım üyeleriyle fotoğraf çektirdi. Takımların talebi üzerine bazı araçları imzalayan Bayraktar, "Hazır Araç" kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesinin "Racing Driverless" aracı için geri sayımla yarışı başlattı.
"OTOMOTİVDEKİ EN BÜYÜK DEVRİM, ŞU ANDA AKILLI VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ÜZERİNDEN DÖNÜYOR"
Ziyaretin ardından yaptığı açıklama yapan Bayraktar, ilk defa TEKNOFEST 2018'de düzenledikleri yarışmanın yıldan yıla çok daha iyi noktaya geldiğini dile getirdi.