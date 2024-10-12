Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Seyahat süresi 1,5 saate düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz
Giriş Tarihi: 12.10.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 13:20

Seyahat süresi 1,5 saate düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryollarını 2002 yılından itibaren devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektör olarak belirlediklerini vurgulayarak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda etapların tamamlanmasıyla seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini 8,5 saatten 3,5 saate düşüreceklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Kapıkule-Çerkezköy ve Halkalı-Ispartakule etaplarındaki çalışmalarımızı 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Halkalı-Ispartakule tamamlandığında İstanbul'u Halkalı İstasyonu'ndan Çerkezköy-Kapıkule Hattına entegre edecek." dedi.

Seyahat süresi 1,5 saate düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Halkalı-Ispartakule kesiminde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, "Asya ile Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi en elverişli demiryolu koridoru olarak değerlendirilen İpek Demiryolu projesinin hayata geçmesi, bu hatta taşımacılık faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesi de bu kapsamda büyük bir titizlikle ele aldığımız uluslararası projelerin başında geliyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın 30 Ekim 2017'de hizmete alınmasıyla bu hedefe ulaşmak için çok büyük bir adım attık." ifadelerini kullandı.

Seyahat süresi 1,5 saate düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz

İPEK DEMİRYOLU PROJESİNİN EN ÖNEMLİ HALKASI

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin saatte 200 kilometre hız kapasitesi olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Projemiz hattın yük taşıma kapasitesini de artırarak, Türkiye'nin yüksek standartlı demiryolu hattıyla Avrupa Birliği'ne bağlanmasını sağlayacak. Ayrıca bu hattımız Uzak Asya'dan gelen trenlerin Avrupa'ya geçişindeki ilk noktayı oluşturmasıyla İpek Demiryolu projesinin en önemli halkasını oluşturuyor." dedi.

Bakan Uraloğlu, Halkalı – Ispartakule – Çerkezköy – Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın yaklaşık 229 kilometre olduğunu anımsatarak, "153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve şu anda birlikte bulunduğumuz 8,4 kilometrelik Ispartakule- Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Tüm etapların tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat arttırmayı hedefliyor, yolcu seyahat süresinin 4 saatten bir saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşmesini planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seyahat süresi 1,5 saate düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz

"BİN 83 METRE UZUNLUĞUNDAKİ 2 VİYADÜĞÜN İNŞASINI TAMAMLADIK"

Projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy hattının finansmanında Avrupa Birliği Fonu (İPA) kullandıklarını belirten Uraloğlu, "Toprak, kazı ve dolgu çalışmalarını tamamlama aşamasındayız. Toplam bin 83 metre uzunluğundaki 2 adet viyadüğün inşasını tamamladık. 8 adet aç kapa tünelinin 6'sını bitirdik, 2'sinin çalışmaları sürüyor. 32 demiryolu köprünün 25'ni, 52 altgeçidin 49'unu, 62 üstgeçitten 48'ini ve 181 menfezden 162 sini tamamlayarak proje kapsamındaki sanat yapılarının büyük çoğunluğunu da bitirdik." dedi.

Seyahat süresi 1,5 saate düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz

"KAPIKULE-ÇERKEZKÖY ETABINDA YÜZDE 88 FİZİKİ İLERLEME SAĞLADIK"

Uraloğlu, proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran, Kapıkule olmak üzere 4 yeni istasyon binasının da inşa edildiğini belirterek "Mevcutta zaten bulunan Çerkezköy Yük İstasyonu ve Edirne İstasyon Binaların ve çevre sahalarını düzenliyoruz. Kapıkule-Çerkezköy etabının genelinde yaklaşık yüzde 88 fiziki ilerleme sağladık ve bu etaptaki çalışmalarımızı 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Seyahat süresi 1,5 saate düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz

"HAT-1 TÜNELİNDE YÜZDE 96, HAT -2 TÜNELİNDE YÜZDE 76 İLERLEME KAYDETTİK"

Geçen yıl temmuz ayında Halkalı-Ispartakule etabındaki tünel açma çalışmalarını başlattıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Bu etapta 6,4 kilometre çift tüp olarak TBM tüneli, 634 metre uzunluğunda 2 adet Aç-Kapa tünel ve 1,38 kilometre açık hat olmak üzere zemin iyileştirmeleri dâhil 8,4 kilometre uzunlukta yeni demiryolu hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarını yapıyoruz. Şu anda projemiz kapsamında TBM giriş noktası olan Halkalı kesiminde TBM portal imalatlarını tamamladık. TBM kazılarının sürdüğü Hat-1 tünelinde yüzde 96, Hat -2 tünelinde ise yüzde 76 oranında ilerleme kaydettik. Segment üretimlerini bitirdik." dedi.

SON DAKİKA