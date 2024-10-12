Seyahat süresi 1,5 saate düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Halkalı-Ispartakule kesiminde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, "Asya ile Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi en elverişli demiryolu koridoru olarak değerlendirilen İpek Demiryolu projesinin hayata geçmesi, bu hatta taşımacılık faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesi de bu kapsamda büyük bir titizlikle ele aldığımız uluslararası projelerin başında geliyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın 30 Ekim 2017'de hizmete alınmasıyla bu hedefe ulaşmak için çok büyük bir adım attık." ifadelerini kullandı.