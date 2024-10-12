Seyahat süresi 1,5 saate düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryollarını 2002 yılından itibaren devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektör olarak belirlediklerini vurgulayarak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda etapların tamamlanmasıyla seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini 8,5 saatten 3,5 saate düşüreceklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Kapıkule-Çerkezköy ve Halkalı-Ispartakule etaplarındaki çalışmalarımızı 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Halkalı-Ispartakule tamamlandığında İstanbul'u Halkalı İstasyonu'ndan Çerkezköy-Kapıkule Hattına entegre edecek." dedi.