Sıcaklıkta 1 derecelik artış faturayı yüzde 6 yükseltiyor

KULLANIM AMACINA GÖRE ISIT

Daha yüksek bir ısınma konforu; tüm radyatörler açıkken ve odalar kullanım amaçlarına uygun olarak ısıtıldığında elde edilir. Binanın bazı kısımları ısıtılmadığında veya yetersiz ısıtıldığında binanın malzemesi de zarar görebilir. Evinizin her odasının sıcaklığını ayrı ayrı kontrol edebilmek için termostatik vana kullanın. Termostatik vanalar sayesinde oda sıcaklığını kişisel gereksiniminize göre ayarlayabilir ve radyatör sisteminizin hesaplı bir biçimde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Termostatik vana veya oda termostatının ayarlarına sürekli müdahale etmeyin. Bu cihazlar belirleyeceğiniz oda sıcaklığının korunmasına ve gereksiz enerji sarfiyatının önüne geçilmesine katkı sağlar.