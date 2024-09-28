Sıfır Atık’ta sembol ilçe Kızılcahamam! Bakan Kurum açıkladı: Pilot ilçeler 7 bölgeye yayılacak

"PUANLARI MAHALLEMİZİN İHTİYAÇLARINDA DA KULLANIYORUZ"



Projeye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar bir yandan topladıkları atıkları makinelere atarak sıfır atık bilinciyle hareket ederken diğer yandan bütçelerine de katkı sağlamış oluyor. Projenin başarıyla devam ettiği Üçbaş Mahallesi'nin muhtarı Halil İzzet Ceylan, "Araç geldiğinde atıkları tartıyor. Burada tartılan atıkların depozito bedelleri Sıfır Atık Kartları'na yükleniyor. Bizim mahallemize de Sıfır Atık Kartı verdiler. Buna puanlar yükleniyor. Bu puanları mahallemizin ihtiyaçlarında kullanıyoruz. Önceden mahalle araları poşetlerden geçilmiyordu, şimdi geri dönüşümle birlikte etrafımız da temizlenmiş oldu" dedi.