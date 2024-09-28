Giriş Tarihi: 28.09.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
12:50
Sıfır Atık'ta sembol ilçe Kızılcahamam! Bakan Kurum açıkladı: Pilot ilçeler 7 bölgeye yayılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Ankara Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Hareketimize pilot ilçe Kızılcahamam'da gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımız destek verdi. Şimdi pilot ilçe sayımızı 7 bölgeye yayarak Kızılcahamam gibi örnekleri daha da artıracağız" dedi.