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Haberler Galeri SIFIR FAİZLİ KREDİ SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi 2025 kampanyaları belli oldu! Rakamlar şaşırttı! En yüksek 0 faizli kredi veren banka hangisi? İşte faizsiz kredi veren bankalar
Giriş Tarihi: 27.01.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:18

SIFIR FAİZLİ KREDİ SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi 2025 kampanyaları belli oldu! Rakamlar şaşırttı! En yüksek 0 faizli kredi veren banka hangisi? İşte faizsiz kredi veren bankalar

Son dakika haberi...Sıfır faizli kredi düellosu 2025 yılında da devam ediyor. 2024 yılında yoğun geçen faizsiz kredi furyası 2025 yılında da hız kesmeden sürüyor. Hangi bankanın ne kadar faizsiz kredi verdiği ise halen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşların gösterdiği yoğun talep bankaların 0 faizli kredi kampanyaları için rekabetini kızıştırıyor. Peki hangi banka sıfır faizli kredi imkanı sunuyor? En yüksek faizsiz kredi veren banka hangisi? 0 faizli kredi başvuru şartları ne? Faizsiz kredi için tavan rakam kaç TL? İşte sıfır faizli kredi için merak edilen tüm detaylar...

SIFIR FAİZLİ KREDİ SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi 2025 kampanyaları belli oldu! Rakamlar şaşırttı! En yüksek 0 faizli kredi veren banka hangisi? İşte faizsiz kredi veren bankalar

Son dakika haberleri...Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar dikkat! Sıfır faizli kredi kampanyaları 2025 yılında da tüm hızıyla devam ediyor. Bankaların yeni müşteri çekebilmek amacıyla vatandaşa sunduklarını 0 faizli kredi kampanyaları için 2025 yılı detayları belli oldu. Buna göre bankalar faizsiz kredi kampanyaları için tavan rakamı 55 bin lira olarak belirledi. Peki 55 bin lira faizsiz kredi veren banka hangisi? Herkes sıfır faizli kredi çekebilir mi? Faizsiz kredi başvuru şartları neler? İşte tüm soruların cevapları...

SIFIR FAİZLİ KREDİ SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi 2025 kampanyaları belli oldu! Rakamlar şaşırttı! En yüksek 0 faizli kredi veren banka hangisi? İşte faizsiz kredi veren bankalar

FAİZSİZ KREDİDE 2025 DÖNEMİ BAŞLADI

Sıfır faizli kredi için 2025 dönemi başladı. 2025 yılında da kampanyaların cazipliğini artırmak isteyen bankalar faizsiz kredi kampanyaları için rakamları artırdı. Rakamları güncelleyerek yeni müşteriler çekmek isteyen bankalar tavan rakamı 55 bin lira olarak duyurdu.

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SIFIR FAİZLİ KREDİ SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi 2025 kampanyaları belli oldu! Rakamlar şaşırttı! En yüksek 0 faizli kredi veren banka hangisi? İşte faizsiz kredi veren bankalar

SIFIR FAİZLİ KREDİ İÇİN ŞUBEYE GİTMEYE GEREK YOK!

Sıfır faizli kredi kampanyaları vatandaşlara birçok avantaj sunuyor. Bunların başında ise faizsiz olmasından dolayı maliye avatanjı geliyor. Fakat 0 faizli kredi için tek avantaj maliyet avantajı değil. Bankalar faizsiz kredi kampanyaları için kolaylık avantajı da sağlıyor. Buna göre vatandaşlar sıfır faizli kredi çekmek için şubeye gitmesine gerek yok. Bankaların dijital uygulamaları üzerinden banka müşterisi olabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. Başvurusu onaylanan krediler de anında vatandaşların hesaplarına aktarılabilir.

SIFIR FAİZLİ KREDİ SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi 2025 kampanyaları belli oldu! Rakamlar şaşırttı! En yüksek 0 faizli kredi veren banka hangisi? İşte faizsiz kredi veren bankalar

FİNSEKS NOTUNA DİKKAT!

Bankalar yeni müşteri çekebilmek amacıyla düzenledikleri sıfır faizli kredi kampanyaları için bazı koşullar öne sürüyor. Bunlardan en önemlisi ve kritik olanı yeni müşteri olma zorunluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre sadece bankanın yeni müşterisi olacak kişiler faizsiz kredi kampanyalarından faydalanabiliyor. Diğer dikkat çeken detay ise findeks notu oluyor. Bazı bankalar sıfır faizli kredi kampanyaları için vatandaşlardan yüksek findeks notu isteyebiliyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİ SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi 2025 kampanyaları belli oldu! Rakamlar şaşırttı! En yüksek 0 faizli kredi veren banka hangisi? İşte faizsiz kredi veren bankalar

İŞTE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNAN BANKALAR

ENPARA

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.

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