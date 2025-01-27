Giriş Tarihi: 27.01.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
10:18
SIFIR FAİZLİ KREDİ SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi 2025 kampanyaları belli oldu! Rakamlar şaşırttı! En yüksek 0 faizli kredi veren banka hangisi? İşte faizsiz kredi veren bankalar
Son dakika haberi...Sıfır faizli kredi düellosu 2025 yılında da devam ediyor. 2024 yılında yoğun geçen faizsiz kredi furyası 2025 yılında da hız kesmeden sürüyor. Hangi bankanın ne kadar faizsiz kredi verdiği ise halen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşların gösterdiği yoğun talep bankaların 0 faizli kredi kampanyaları için rekabetini kızıştırıyor. Peki hangi banka sıfır faizli kredi imkanı sunuyor? En yüksek faizsiz kredi veren banka hangisi? 0 faizli kredi başvuru şartları ne? Faizsiz kredi için tavan rakam kaç TL? İşte sıfır faizli kredi için merak edilen tüm detaylar...