SIFIR FAİZLİ KREDİ SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi 2025 kampanyaları belli oldu! Rakamlar şaşırttı! En yüksek 0 faizli kredi veren banka hangisi? İşte faizsiz kredi veren bankalar

Son dakika haberleri...Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar dikkat! Sıfır faizli kredi kampanyaları 2025 yılında da tüm hızıyla devam ediyor. Bankaların yeni müşteri çekebilmek amacıyla vatandaşa sunduklarını 0 faizli kredi kampanyaları için 2025 yılı detayları belli oldu. Buna göre bankalar faizsiz kredi kampanyaları için tavan rakamı 55 bin lira olarak belirledi. Peki 55 bin lira faizsiz kredi veren banka hangisi? Herkes sıfır faizli kredi çekebilir mi? Faizsiz kredi başvuru şartları neler? İşte tüm soruların cevapları...