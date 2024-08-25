Giriş Tarihi: 25.08.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
15:18
Sıfır faizli kredi kampanyası Ağustos 2024: Sıfır faizli 50 bin lira anında cebinde! 11 banka kesenin ağzını açtı: İşte faizsiz kredi detayları...
Bankalar, sıfır faizli kredi imkanı sunan kampanyalarına devam ediyor. Rakamların ve tarihlerin güncellendiği kampanyada en yüksek rakam 50 bin TL olarak duyuruldu. Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar sıfır faizli 50 bin TL kredi detaylarını merak ederken bankalar ise kampanyanın yeni tarih ve detaylarını açıkladı. Buna göre bankaların sunduğu sıfır faizli kredi için çeşitli koşullar bulunuyor. İşte 0 faizli kredi çekmek isteyen vatandaşların merak ettikleri ve bankaların faizsiz kredi kampanyası detayları...