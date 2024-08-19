Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
10:59
Sıfır faizli kredi kampanyası güncellendi! Yeni rakam 50 bin lira: İşte 11 bankanın faizsiz kredi detayları...
Sıfır faizli kredi imkanı sunan bankalar Ağustos ayında da güncellenmiş haliyle kampanyalarına devam ediyor. 50 bin TL'ye varan sıfır faizli kredi için bankaların çeşitli koşulları bulunuyor. 0 faizli kredi çekmek isteyen vatandaşların merak ettiği tüm detaylar ve rakamlar haberde...İşte bankaların faizsiz kredi kampanyaları...