Sıfır faizli kredi kampanyası güncellendi! Yeni rakam 50 bin lira: İşte 11 bankanın faizsiz kredi detayları...

11 BANKA 50 BİN TL'YE VARAN RAKAMLAR

Sıfır faizli kredi çekmek isteyen vatandaşlar dikkat! 11 banka 50 bin TL'ye varan faiz kredi imkanı sunuyor. Yeni müşterilere sunulan bu imkan nakit avans olanağı ile birlikte 50 bin TL'ye kadar çıkıyor.

11 banka tarafından düzenlenen 0 faizli kredi kampanyası faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar için büyük avantaj ve kolaylık sağlarken kredi şartları da vatandaşlar tarafından büyük merak konusu olmaya devam ediyor. İşte en uygun kredi imkanı sunan banka ve şartları...