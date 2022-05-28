Giriş Tarihi: 28.05.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 06:59

Sigara zammı son durum: 28 Mayıs 2022 ÖTV zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı sebebiyle sigara fiyatları güncel liste halinde araştırılıyor. Ocak, Mart ve Mayıs aylarında gelen sigara zammı sonrası en düşük sigara fiyatı 25,50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 40 TL olmuştu. 27 Mayıs Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Yılbaşından bu yana toplam 8 TL artışla yeni fiyatlarla incelenen sigara fiyatları yeni rakamlarla sorgulanırken "28 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel ve yeni sigara fiyatları zamlı liste