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Haberler Galeri Sigara zammı son durum: 28 Mayıs 2022 ÖTV zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 28.05.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 06:59

Sigara zammı son durum: 28 Mayıs 2022 ÖTV zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı sebebiyle sigara fiyatları güncel liste halinde araştırılıyor. Ocak, Mart ve Mayıs aylarında gelen sigara zammı sonrası en düşük sigara fiyatı 25,50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 40 TL olmuştu. 27 Mayıs Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Yılbaşından bu yana toplam 8 TL artışla yeni fiyatlarla incelenen sigara fiyatları yeni rakamlarla sorgulanırken "28 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel ve yeni sigara fiyatları zamlı liste

Sigara zammı son durum: 28 Mayıs 2022 ÖTV zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı son dakika gelişmeleri sigara tiryakicileri tarafından merak ediliyor. Mayıs ayında . Philip Morris çatısı altında satılan Marlboro, Parliament, Muratti , Lark, Chesterfield, L&M marka sigalara 2 lira zam gelmişti. Resmi gazete'nin 27 Mayıs tarihli sayısında yayınlanan karara göre; Sigara fiyatları ve alkol fiyatlarında ÖTV oranı arttırılınca "28 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi? Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M güncel sigara fiyatları listesi ile sigara zammı ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte marka marka sigara fiyatları

Sigara zammı son durum: 28 Mayıs 2022 ÖTV zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

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Sigara zammı son durum: 28 Mayıs 2022 ÖTV zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL

Sigara zammı son durum: 28 Mayıs 2022 ÖTV zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Parliament: 29,50 TL

Sigara zammı son durum: 28 Mayıs 2022 ÖTV zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

LD: 25,5 TL

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