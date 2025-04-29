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Haberler Galeri SON DAKİKA: 0 faizli kredi kampanyaları güncellendi! 75 bin lira faizsiz kredi ceplerde: İşte sıfır faizli kredi veren bankalar...
Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:21 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:21

SON DAKİKA: 0 faizli kredi kampanyaları güncellendi! 75 bin lira faizsiz kredi ceplerde: İşte sıfır faizli kredi veren bankalar...

Son dakika haberi...Sıfır faizli kredi için Nisan dönemi sona eriyor. Bankalar faizsiz kredi kampanyalarına son sürat devam ediyor. Vatandaşlar tarafından yoğun olan talep gösterilen 0 faizli kredi kampanyaları için internet üzerinden araştırmalar devam ediyor. Bankalar faizsiz kredi için rekabeti kızıştırması rakamlara yansıdı. Buna göre sıfır faizli kredi için yeni tavan rakam 75 bin lira olarak belirlendi. Peki kimler faizsiz kredi çekebilir? Sıfır faizli kredi başvuru şartları ne? 0 faizli kredi veren bankalar hangisi? İşte detaylar...

SON DAKİKA: 0 faizli kredi kampanyaları güncellendi! 75 bin lira faizsiz kredi ceplerde: İşte sıfır faizli kredi veren bankalar...

Son dakika haberleri...Sıfır faizli kredi çekmek isteyen vatandaşlar dikkat! Faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Bankalar yeni müşteri çekebilmek için rekabeti artırdı. Artan rekabet rakamlara yansıdı. Bankalar rakamlarını artırarak rekabet savaşında güç kazanmak istiyor. Vatandaşlar ise faiz maliyetinden kurtularak faizsiz kredi çekmek istiyor. Yaşanan bu durum sıfır faizli kredi kampanyaları için talebi ve arzı artırıyor. Peki hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? Faizsiz kredi başvuru şartları ne? İşte 0 faizli kredi için merak edilen detaylar...

SON DAKİKA: 0 faizli kredi kampanyaları güncellendi! 75 bin lira faizsiz kredi ceplerde: İşte sıfır faizli kredi veren bankalar...

ŞUBESİZ ANINDA CEPTE FAİZSİZ KREDİ...

Sıfır faizli kredi vatandaşlara maliyet avantajı sağlıyor. Fakat sağladığı tek avantaj maliyet değil. Faizsiz kredi kampanyaları vatandaşlara aynı zamanda erişim kolaylığı da sağlıyor. Yani vatandaşların 0 faizli kredi çekmek için şubelere gitmesine gerek kalmıyor. Faizsiz kredi için vatandaşlar dijital bankacılık uygulamaları üzerinden banka müşterisi olabiliyor ve kredi başvurusu yapabiliyor. Onaylanan 0 faizli krediler vatandaşların hesaplarına aktarılıyor.

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SON DAKİKA: 0 faizli kredi kampanyaları güncellendi! 75 bin lira faizsiz kredi ceplerde: İşte sıfır faizli kredi veren bankalar...

FİNDEKS NOTUNA DİKKAT!

Sıfır faizli kredi için bankalar bazı koşullar öne sürebiliyor. Bunlardan en önemlisi ve kritik olanı yeni müşteri olma zorunluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Yani faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak için o bankanın yeni müşterisi olunması gerekiyor. Diğer bir koşul ise findeks notu olarak karşımıza çıkıyor. Yani bazı bankalar 0 faizli kredi kampanyasından yararlandırmak için findeks notunun yüksek olmasını talep edebiliyor.

SON DAKİKA: 0 faizli kredi kampanyaları güncellendi! 75 bin lira faizsiz kredi ceplerde: İşte sıfır faizli kredi veren bankalar...

İŞTE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNAN BANKALAR

ENPARA

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.

SON DAKİKA: 0 faizli kredi kampanyaları güncellendi! 75 bin lira faizsiz kredi ceplerde: İşte sıfır faizli kredi veren bankalar...

ALBARAKA

Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) %0 faizli 25.000 TL finansman imkanı sunuluyor.