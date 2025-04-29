SON DAKİKA: 0 faizli kredi kampanyaları güncellendi! 75 bin lira faizsiz kredi ceplerde: İşte sıfır faizli kredi veren bankalar...

Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
11:21
Son dakika haberi...Sıfır faizli kredi için Nisan dönemi sona eriyor. Bankalar faizsiz kredi kampanyalarına son sürat devam ediyor. Vatandaşlar tarafından yoğun olan talep gösterilen 0 faizli kredi kampanyaları için internet üzerinden araştırmalar devam ediyor. Bankalar faizsiz kredi için rekabeti kızıştırması rakamlara yansıdı. Buna göre sıfır faizli kredi için yeni tavan rakam 75 bin lira olarak belirlendi. Peki kimler faizsiz kredi çekebilir? Sıfır faizli kredi başvuru şartları ne? 0 faizli kredi veren bankalar hangisi? İşte detaylar...