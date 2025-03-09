SON DAKİKA | 16 milyon 677 bin emeklinin gözü Meclis’te! Emekli ikramiyesi için kritik tarih yarın

Emekli ikramiyesine hiç zam yapılmaması halinde oluşacak maliyetin 99 milyar TL olduğu bilgisi paylaşıldı. Artış senaryoları ise 500, 750, 1000 ve 2000 TL rakamları üzerinden yapıldı. 500 TL'lik artışın bütçeye 16.5 milyar, 750 TL'nin 25 milyar, 1000 TL'nin 34.5 milyar ve 2000 TL'nin de 70.5 milyar TL'lik ek maliyet yaratacağı tespiti paylaşıldı.



