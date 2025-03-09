Giriş Tarihi: 09.03.2025 07:28
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
07:29
SON DAKİKA | 16 milyon 677 bin emeklinin gözü Meclis'te! Emekli ikramiyesi için kritik tarih yarın
Son dakika haberi: Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte 16.6 milyon emekliyi ikramiye ödemesi heyecanı sardı. Emekli ikramiyesine zammı heyecanla bekleyen emekli için son dönemece girildi. Beklentiler yarın açıklanması beklenen rakamın 1.000 TL'lik artışla 4.000 liraya çıkarılacağı yönünde. Hükümet hazırladığı alternatifli zam senaryoları arasında 1000 TL'lik artış ağırlık kazandı.