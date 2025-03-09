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Haberler Galeri SON DAKİKA | 16 milyon 677 bin emeklinin gözü Meclis'te! Emekli ikramiyesi için kritik tarih yarın
Giriş Tarihi: 09.03.2025 07:28 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 07:29

SON DAKİKA | 16 milyon 677 bin emeklinin gözü Meclis'te! Emekli ikramiyesi için kritik tarih yarın

Son dakika haberi: Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte 16.6 milyon emekliyi ikramiye ödemesi heyecanı sardı. Emekli ikramiyesine zammı heyecanla bekleyen emekli için son dönemece girildi. Beklentiler yarın açıklanması beklenen rakamın 1.000 TL'lik artışla 4.000 liraya çıkarılacağı yönünde. Hükümet hazırladığı alternatifli zam senaryoları arasında 1000 TL'lik artış ağırlık kazandı.

ÖNDER YILMAZ
SON DAKİKA | 16 milyon 677 bin emeklinin gözü Meclis’te! Emekli ikramiyesi için kritik tarih yarın

Son dakika haberi: AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre emekli zammı için önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına "Zam verilsin, ne kadar olacağı konusunda ekonomik dengelere bakıp çalışın" talimatı verdi. AK Parti kurmayları Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında perşembe akşamı toplandı.

SON DAKİKA | 16 milyon 677 bin emeklinin gözü Meclis’te! Emekli ikramiyesi için kritik tarih yarın

750 VE 1.000 TL ÖNE ÇIKTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı toplantıda ekonomi bürokratları ikramiyede gerçekleştirilecek artışın bütçeye getireceği ek maliyete ilişkin etki analizini ortaya koydu.

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SON DAKİKA | 16 milyon 677 bin emeklinin gözü Meclis’te! Emekli ikramiyesi için kritik tarih yarın

Emekli ikramiyesine hiç zam yapılmaması halinde oluşacak maliyetin 99 milyar TL olduğu bilgisi paylaşıldı. Artış senaryoları ise 500, 750, 1000 ve 2000 TL rakamları üzerinden yapıldı. 500 TL'lik artışın bütçeye 16.5 milyar, 750 TL'nin 25 milyar, 1000 TL'nin 34.5 milyar ve 2000 TL'nin de 70.5 milyar TL'lik ek maliyet yaratacağı tespiti paylaşıldı.

SON DAKİKA | 16 milyon 677 bin emeklinin gözü Meclis’te! Emekli ikramiyesi için kritik tarih yarın

Toplantıda yapılan müzakereler sonrası 1000 TL'lik zam alternatifi ağırlık kazandı. SABAH'a konuşan AK Parti kurmayları zam oranının 750 ile 1000 TL alternatifi üzerinde yoğunlaştığını bildirdi. Hiç zam yapılmadan Ramazan ve Kurban bayramları için yapılacak 3'er bin TL'lilk ikramiye ödemesinin toplamı 99 milyar TL olacak.

SON DAKİKA | 16 milyon 677 bin emeklinin gözü Meclis’te! Emekli ikramiyesi için kritik tarih yarın

1000 TL'lik artışın gerçekleşmesi halinde ise yaklaşık 135 milyar TL'lik bir maliyet ortaya çıkacak. Kesinleşmeyen artış miktarı dün ve bugün yapılacak görüşmeler de netlik kazanacak.