SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...

Yılmaz, çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK iş birliğinde farklı alternatifler üzerinden sürdürüldüğü kaydetti.

Düzenlemenin kapsamı ve değerlendirilen kriterler hakkında konuşan Yılmaz, çalışmanın tüm emeklileri kapsadığını belirterek şöyle devam etti:

"Şunu ifade edebilirim; bu sadece asgari emeklilerle ilgili bir çalışma değil. Sistemin geneline, emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma. Prim ödeme gün sayısı gibi, yaş gibi faktörler de bu teknik çalışmalarda tartışılan konular