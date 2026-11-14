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SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...
Giriş Tarihi: 14.11.2026 21:56
Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 22:10
SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...
Son dakika haberleri... Milyonlarca emekli, 2027 yılı için yapılacak emekli maaşı zammını merak ediyor. Hükümet emekli maaşı için yeni bir düzenleme hazırlığında olduğunu bilinirken refah payı, ve seyyanen zam seçenekleri de masada yer alıyor. Emekli maaşı zammı düzenlemesine ilişkin son açıklama ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, farklı alternatifler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı Meclis'imize sunacağız." dedi.