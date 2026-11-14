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Haberler Galeri Ekonomi SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...
Giriş Tarihi: 14.11.2026 21:56 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 22:10

SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...

Son dakika haberleri... Milyonlarca emekli, 2027 yılı için yapılacak emekli maaşı zammını merak ediyor. Hükümet emekli maaşı için yeni bir düzenleme hazırlığında olduğunu bilinirken refah payı, ve seyyanen zam seçenekleri de masada yer alıyor. Emekli maaşı zammı düzenlemesine ilişkin son açıklama ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, farklı alternatifler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı Meclis'imize sunacağız." dedi.

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SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...

Son dakika emekli maaşı zammı haberleri... Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaşı zammı düzenlemesine ilişkin önemli bir açıklama yapıldı. Açıklama, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...

Yılmaz, emeklilerin durumunu iyileştirmeye dönük adaletli ve hakkaniyetli bir çalışma yürütüldüğünü ve kanun teklifinin yıl sonundan önce TBMM'ye iletileceğini bildirdi.

Yılmaz, mevcut kural bazlı sistemde enflasyona göre yapılan güncellemeler için kanun gerekmediğini, ancak bunun üzerine yapılacak ek iyileştirmeler için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Yapılan çalışmayla emeklilere enflasyonun üzerinde bir artış sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

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SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...

Yılmaz, çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK iş birliğinde farklı alternatifler üzerinden sürdürüldüğü kaydetti.

Düzenlemenin kapsamı ve değerlendirilen kriterler hakkında konuşan Yılmaz, çalışmanın tüm emeklileri kapsadığını belirterek şöyle devam etti:

"Şunu ifade edebilirim; bu sadece asgari emeklilerle ilgili bir çalışma değil. Sistemin geneline, emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma. Prim ödeme gün sayısı gibi, yaş gibi faktörler de bu teknik çalışmalarda tartışılan konular

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...

Açıklamasının sonunda zam hedefini net bir şekilde ortaya koyan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağız"

SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz geçtiğimiz hafta emekli maaşı zammına ilişkin "Epeydir bir çalışıyoruz bunun üzerinde. Emekliler konusu çok önemli. Cumhurbaşkanımız da her fırsatta vurguluyor. Son kabine toplantımızdan sonra da bunu zaten açıkladı kendisi. Yıl sonuna kadar bir düzenleme yapacağız ve emeklilerimize enflasyonun üzerinde bir destek sunacağız mesajını verdi. Bütün emeklilerimizle ilgili bir çalışma söz konusu. En sonunda Meclis'imize arz edilecek. Meclis'imizin de takdiriyle nihai şeklini alacaktır. Emeklilerimize elimizden gelen tüm gayretle destek olmaya çalışacağız." açıklamasında bulunmuştu.

SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMINDA YENİ HESAP

Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29-29,99 aralığına güncellemesiyle 2027 Ocak maaş zamlarına ilişkin beklentiler değişti. Emekliler için yüzde 9,5-10,5, memur ve memur emeklileri için yüzde 7,5-8,5 arasında zam öngörülüyor.

SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 29 BİN TL'YE YAKLAŞABİLİR

Mevcut 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının yüzde 10 zamla yaklaşık 25 bin 900 TL'ye ulaşması bekleniyor.

Refah payı senaryolarında ise hesaplamalar şöyle:

  • Yüzde 10 refah payıyla: 28 bin 262 TL
  • Yüzde 15 refah payıyla: 29 bin 440 TL

Memur emeklilerinin maaşının ise yüzde 8 civarındaki artışla 34 bin TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...

SEYYANEN ZAM YERİNE ORANSAL ARTIŞ GÜNDEMDE

Emekliler için sabit tutarlı seyyanen zam seçeneğinin zayıfladığı, oransal artışın öne çıktığı belirtiliyor. Ankara'daki değerlendirmelerde yüzde 10 ile yüzde 15 arasında refah payı verilmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...

PRİM GÜN SAYISINA GÖRE ZAM YAPILABİLİR

Gündemdeki bir diğer seçenek ise prim gün sayısına göre farklı zam uygulanması. Bu modelde özellikle 9 bin ve 10 bin gün prim ödemiş emeklilere daha yüksek refah payı verilmesi değerlendiriliyor.

2027 Ocak ayında uygulanacak kesin zam oranları ise enflasyon verileri ve alınacak resmi kararların ardından netleşecek.

SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YENİ HESAP

Milyonlarca çalışanın beklediği 2027 asgari ücret zammı için hesaplamalar hızlandı. TÜİK'in açıkladığı Ekim 2026 verilerine göre aylık enflasyon yüzde 2,58, yıllık enflasyon yüzde 29,77 oldu. Yılın ilk 10 aylık enflasyonu ise yüzde 27,52 olarak kaydedildi.

Bu oran mevcut net asgari ücrete uygulandığında maaş yaklaşık 35 bin 802 TL'ye yükseliyor.

SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...

MERKEZ BANKASININ ENFLASYON TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

Merkez Bankası, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e çıkardı. Bu oranın mevcut 28 bin 75 TL'lik net asgari ücrete yansıtılması halinde yeni maaş yaklaşık 36 bin 358 TL oluyor.

SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...

AK PARTİ'DEN EMEKLİ MAAŞI ZAMMI AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilerin bir bölümünün mevcut maaşlarını yetersiz bulduğunu, asgari ücretle çalışan bazı vatandaşların da ücretlerinden memnun olmadığını belirten Şen, her iki kesimin gelirlerinin artırılması için Ankara'da yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...

"EMEKLİ MAAŞLARININ YÜKSELTİLMESİ İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Emekli ve asgari ücretlilerin gelirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa Şen, mevcut ücretlerin bazı vatandaşların beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Emeklilerin maaşlarını yetersiz bulan kesimine hak verdiğini belirten Şen, "Emeklilerimizin bir kesimi maaşlarını yetersiz bulmaktadır. Onlara katılıyorum, haklılar. Asgari ücretle çalışan bir kısım çalışanlarımız asgari ücret miktarını yeterli bulmamaktadır. Onlara da katılıyorum" dedi.

SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...

"DAHA MEMNUN OLACAKLARI BİR ÜCRET ORTAYA ÇIKACAK"

Maaşların artırılmasına yönelik Ankara'da çalışmaların devam ettiğini kaydeden Şen, emeklilerin ve asgari ücretlilerin gelirlerinde iyileştirme yapılmasının hedeflendiğini belirtti.

Şen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Halihazırda bu rakamların yükseltilmesi için Ankara'da yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar neticesinde o kesimdeki emeklilerimizin inşallah gelirleri daha memnun olacakları bir seviyeye yükselecek. Keza asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın da daha memnun olacakları bir ücret miktarı ortaya çıkacak."

SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli maaşları ve asgari ücrette yapılması gündeme gelen artışların miktarına ilişkin ise henüz net bir rakam açıklanmadı. Mustafa Şen, önümüzdeki dönemde gelirlerin daha da yükseltilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Seneye bunları biraz daha yükselteceğiz. Daha da memnun olacakları seviyeye inşallah yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | 2027 Emekli maaşı zammı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz resmen duyurdu: Farklı alternatifler var...

Böylece emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili yeni düzenlemelere yönelik beklentiler yeniden gündeme geldi. Yapılacak çalışmaların sonucunda hangi kesime ne kadar artış yapılacağı ise açıklanacak kararlarla netleşecek.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#CEVDET YILMAZ

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