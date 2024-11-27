Giriş Tarihi: 27.11.2024 07:33
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024
07:33
SON DAKİKA: 33 kamu kurumu personel alımı yapacak! KPSS şartlı ve şartsız 17.520 işçi ve memur alımı yapılacak: İşte güncel memur ve işçi alımı ilanları...
Son dakika haberi: 33 kamu kurumu KPSS şartlı ve şartsız personel alımı yapacağını duyurdu. Her eğitim durumundan kamuya toplamda 17 bin 520 işçi ve memur alımı yapılacak. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? Başvuru tarihleri neler? İşte 33 kamu kurumunun merak edilen memur ve işçi alımı ilanı...