SON DAKİKA: 33 kamu kurumu personel alımı yapacak! KPSS şartlı ve şartsız 17.520 işçi ve memur alımı yapılacak: İşte güncel memur ve işçi alımı ilanları...

Son dakika haberleri: 33 kamu kurumunun işçi ve memur alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya zabıta, asker, polis, mühendis, uzman yardımcısı, büro ve destek personeli gibi pozisyonlar için 17 bin 520 personel alımı yapılacak. Peki personel alımı yapılacak diğer pozisyonlar ne? Hangi kurumlar memur ve işçi alımı yapıyor? İşte tüm merak edilenler...