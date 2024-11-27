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Haberler Galeri SON DAKİKA: 33 kamu kurumu personel alımı yapacak! KPSS şartlı ve şartsız 17.520 işçi ve memur alımı yapılacak: İşte güncel memur ve işçi alımı ilanları...
Giriş Tarihi: 27.11.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 07:33

SON DAKİKA: 33 kamu kurumu personel alımı yapacak! KPSS şartlı ve şartsız 17.520 işçi ve memur alımı yapılacak: İşte güncel memur ve işçi alımı ilanları...

Son dakika haberi: 33 kamu kurumu KPSS şartlı ve şartsız personel alımı yapacağını duyurdu. Her eğitim durumundan kamuya toplamda 17 bin 520 işçi ve memur alımı yapılacak. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? Başvuru tarihleri neler? İşte 33 kamu kurumunun merak edilen memur ve işçi alımı ilanı...

SON DAKİKA: 33 kamu kurumu personel alımı yapacak! KPSS şartlı ve şartsız 17.520 işçi ve memur alımı yapılacak: İşte güncel memur ve işçi alımı ilanları...

Son dakika haberleri: 33 kamu kurumunun işçi ve memur alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya zabıta, asker, polis, mühendis, uzman yardımcısı, büro ve destek personeli gibi pozisyonlar için 17 bin 520 personel alımı yapılacak. Peki personel alımı yapılacak diğer pozisyonlar ne? Hangi kurumlar memur ve işçi alımı yapıyor? İşte tüm merak edilenler...

SON DAKİKA: 33 kamu kurumu personel alımı yapacak! KPSS şartlı ve şartsız 17.520 işçi ve memur alımı yapılacak: İşte güncel memur ve işçi alımı ilanları...

33 KAMU KURUMU 17.520 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen adaylar için 33 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 17.520 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 5 bakanlık, 9 belediye, 5 üniversite, 2 kalkınma ajansı, KGM, TÜRKAK, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Adli Tıp Kurumu, Bilecik İl Özel İdaresi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Polis Akademisi, Milli Güvenlik Kurulu, DSİ, TÜİK ve TSE olmak üzere toplamda 33 kamu kurumuna 17.520 personel alımı yapılacak. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? İşte listesi:

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SON DAKİKA: 33 kamu kurumu personel alımı yapacak! KPSS şartlı ve şartsız 17.520 işçi ve memur alımı yapılacak: İşte güncel memur ve işçi alımı ilanları...

TÜİK 14 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, merkez teşkilatına 14 Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacak.

25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DA YAPACAK

TÜİK, 2 aşçı, 1 teknisyen (inşaat teknolojisi) ve 7 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 10 sözleşmeli personel alımı da yapacak.

25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: 33 kamu kurumu personel alımı yapacak! KPSS şartlı ve şartsız 17.520 işçi ve memur alımı yapılacak: İşte güncel memur ve işçi alımı ilanları...

TSE 161 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere toplamda 161 personel alımı yapılacak.

1 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 10 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: 33 kamu kurumu personel alımı yapacak! KPSS şartlı ve şartsız 17.520 işçi ve memur alımı yapılacak: İşte güncel memur ve işçi alımı ilanları...

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 239 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü; 145 hemşire, 23 sağlık teknikeri, 69 temizlik görevlisi, 2 büro personeli olmak üzere toplamda 239 sözleşmeli personel alımı yapacak.

25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

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