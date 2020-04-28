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Haberler Galeri SON DAKİKA: 6 ay geri ödemesiz ertelemeli Ziraat, Halkbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İhtiyaç kredisi Sorgulama nasıl yapılır?

SON DAKİKA: 6 ay geri ödemesiz ertelemeli Ziraat, Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? Sorgulama nasıl yapılır?

Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, , Vakıfbank ve 'a birçok müşteri 6 ay geri ödemesiz için başvuruda bulundu. Peki, bankalar tarafından yapılan son açıklamalara göre başvuru şartları neler, kimler başvurabilir ve sonuçlar ne zaman açıklanır? nedeniyle alınan ekonomik önlemler çerçevesinde Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kamu bankaları ile doğrudan 36 ay vadeli, 0,49 faiz oranıyla 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunuluyor. İşte, 6 geri ödemesiz ve 10 bin TL'ye varan temel ihtiyaç kredisi ile ilgili merak edilenler ve başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 08:38
Son Dakika: 6 ay geri ödemesiz ertelemeli Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İhtiyaç kredisi Sorgulama nasıl yapılır?

Son Dakika: 6 ay geri ödemesiz ertelemeli Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İhtiyaç kredisi Sorgulama nasıl yapılır?

Corona virüsünün ekonomik alandaki etkilerini minimize etmek amacıyla birçok ekonomik paket açıklandı. Bunlardan bir tanesi de bireysel olarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 3 kamu bankası tarafından açıklanan 6 ay geri ödemesiz ve 10.000 TL'ye kadar bireysel ... İhtiyacı olan ve bu krediden yararlanmak isteyenler, geri ödemesiz ertelemeli başvuru şartları nelerdir ve kimler başvuru yapabilir sorularının yanıtını araştırıyor.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üç kamu bankası olan , Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen, 10 bin TL'ye varan, 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisi aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar tarafından alınabilecek.

10 BİN TL BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SORGULAMA EKRANI

Haberimizdeki detaylar ile, 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını ve tüm son dakika gelişmelerini öğrenebilirsiniz.

Son Dakika: 6 ay geri ödemesiz ertelemeli Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İhtiyaç kredisi Sorgulama nasıl yapılır?

Son Dakika: 6 ay geri ödemesiz ertelemeli Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İhtiyaç kredisi Sorgulama nasıl yapılır?

Mevcut kredi kuralları uygulanmayacak, ödeme gücü kontrolü yapılmayacak. Salgın nedeniyle para kazanamayan simitçi, toplu taşıma çalışanı gibi şu anda işi olmayanlar da yararlanacak.

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Son Dakika: 6 ay geri ödemesiz ertelemeli Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İhtiyaç kredisi Sorgulama nasıl yapılır?

Son Dakika: 6 ay geri ödemesiz ertelemeli Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İhtiyaç kredisi Sorgulama nasıl yapılır?

ŞUBELERE TEBLİĞ EDİLDİ

Kamu bankalarının şubelere gönderdiği yazıda paketin kapsamı "alt gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, doğalgaz fatura gibi ödemelerinin finansmanın karşılanmasına yönelik oluşturulmuştur" diye ifade edildi.

Son Dakika: 6 ay geri ödemesiz ertelemeli Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İhtiyaç kredisi Sorgulama nasıl yapılır?

Son Dakika: 6 ay geri ödemesiz ertelemeli Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İhtiyaç kredisi Sorgulama nasıl yapılır?

Kredinin amacının, salgından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanın uygun şartlarda sağlanması olduğunun altı çizildi.

Son Dakika: 6 ay geri ödemesiz ertelemeli Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İhtiyaç kredisi Sorgulama nasıl yapılır?

Son Dakika: 6 ay geri ödemesiz ertelemeli Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İhtiyaç kredisi Sorgulama nasıl yapılır?

FAİZİ % 0.49 OLACAK

Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek

Son Dakika: 6 ay geri ödemesiz ertelemeli Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İhtiyaç kredisi Sorgulama nasıl yapılır?

Son Dakika: 6 ay geri ödemesiz ertelemeli Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İhtiyaç kredisi Sorgulama nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

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ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: 6 ay geri ödemesiz ertelemeli Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İhtiyaç kredisi Sorgulama nasıl yapılır?

Son Dakika: 6 ay geri ödemesiz ertelemeli Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İhtiyaç kredisi Sorgulama nasıl yapılır?

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

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