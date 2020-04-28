Son Dakika: 6 ay geri ödemesiz ertelemeli Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İhtiyaç kredisi Sorgulama nasıl yapılır?

Corona virüsünün ekonomik alandaki etkilerini minimize etmek amacıyla birçok ekonomik paket açıklandı. Bunlardan bir tanesi de bireysel olarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 3 kamu bankası tarafından açıklanan 6 ay geri ödemesiz ve 10.000 TL'ye kadar bireysel ihtiyaç kredisi... İhtiyacı olan ve bu krediden yararlanmak isteyenler, geri ödemesiz ertelemeli temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir ve kimler başvuru yapabilir sorularının yanıtını araştırıyor.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen, 10 bin TL'ye varan, 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisi aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar tarafından alınabilecek.

10 BİN TL BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SORGULAMA EKRANI

Haberimizdeki detaylar ile, 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını ve tüm son dakika gelişmelerini öğrenebilirsiniz.