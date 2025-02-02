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Haberler Galeri SON DAKİKA | 81 ilde sosyal konut seferberliği başlıyor! Bakanlık genelgeyi valiliklere gönderdi: İşte projenin detayları...
Giriş Tarihi: 02.02.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:48

SON DAKİKA | 81 ilde sosyal konut seferberliği başlıyor! Bakanlık genelgeyi valiliklere gönderdi: İşte projenin detayları...

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla 81 ilin valiliklerine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi. Valilerden yeterli büyüklükte, öncelikli olarak Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi istendi.

SON DAKİKA | 81 ilde sosyal konut seferberliği başlıyor! Bakanlık genelgeyi valiliklere gönderdi: İşte projenin detayları...

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşlar için sosyal konut seferberliğini başlatıyor.

SON DAKİKA | 81 ilde sosyal konut seferberliği başlıyor! Bakanlık genelgeyi valiliklere gönderdi: İşte projenin detayları...

Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum'un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi.

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SON DAKİKA | 81 ilde sosyal konut seferberliği başlıyor! Bakanlık genelgeyi valiliklere gönderdi: İşte projenin detayları...

Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.

SON DAKİKA | 81 ilde sosyal konut seferberliği başlıyor! Bakanlık genelgeyi valiliklere gönderdi: İşte projenin detayları...

Anayasa'daki 'konut hakkının' vurgulandığı genelgede, 'Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler' hükmü hatırlatıldı.

SON DAKİKA | 81 ilde sosyal konut seferberliği başlıyor! Bakanlık genelgeyi valiliklere gönderdi: İşte projenin detayları...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJELERİ YÜRÜTECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi.

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