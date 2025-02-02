SON DAKİKA | 81 ilde sosyal konut seferberliği başlıyor! Bakanlık genelgeyi valiliklere gönderdi: İşte projenin detayları...

Anayasa'daki 'konut hakkının' vurgulandığı genelgede, 'Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler' hükmü hatırlatıldı.