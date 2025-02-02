Giriş Tarihi: 02.02.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
11:48
SON DAKİKA | 81 ilde sosyal konut seferberliği başlıyor! Bakanlık genelgeyi valiliklere gönderdi: İşte projenin detayları...
Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla 81 ilin valiliklerine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi. Valilerden yeterli büyüklükte, öncelikli olarak Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi istendi.