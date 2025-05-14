SON DAKİKA! Asgari ücrete ara zam ve ev kadınlarına emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı

EV KADINLARINA EMEKLİLİK Mİ GELİYOR?

Bakan Işıkhan açıklamalarının devamında şunları kaydetti: Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız söz konusu olacak. Haziran-Temmuz aylarında altyapısını hazırladıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kuruluna getirilmesini planlıyoruz. İçeriğini daha netleştirmedik. Bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkının sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen emeklilik süresi onu belirlemek lazım. Bu Cumhurbaşkanımızın bir müjdesiydi.