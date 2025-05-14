SON DAKİKA! Asgari ücrete ara zam ve ev kadınlarına emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti grup toplantısı öncesi soruları yanıtladı. Bakan Işıkhan, milyonların gündeminde yer alan ev kadınlarına emeklilik için önemli sinyaller verirken asgari ücrete ara zam konusunda da değerlendirmelerde bulundu. ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ? Bakan Işıkhan asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Şu an kamu işçileri toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Şu an emeklilerle ilgili bir çalışmamış yok. Asgari ücreti konuşmak için çok erken' ifadelerini kullandı. EV KADINLARINA EMEKLİLİK Mİ GELİYOR? Bakan Işıkhan açıklamalarının devamında şunları kaydetti: Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız söz konusu olacak. Haziran-Temmuz aylarında altyapısını hazırladıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kuruluna getirilmesini planlıyoruz. İçeriğini daha netleştirmedik. Bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkının sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen emeklilik süresi onu belirlemek lazım. Bu Cumhurbaşkanımızın bir müjdesiydi.